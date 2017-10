Las capitales canarias recibirán en 2018 un 16,8% más de recursos regionales

El Gobierno canario incrementará el próximo año en un 16,86% las partidas presupuestarias que destina a las capitales canarias, lo que supondrá el mayor salto porcentual que reciben desde 2010.



Así lo ha acordado este martes el Consejo de Capitalidad, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, quien ha destacado que desvincular el REF del sistema de financiación ha permitido "dar un buen empujón" a las partidas de las que se benefician, por su condición, las dos capitales canarias.



Este alza presupuestaria implicará que Santa Cruz de Tenerife perciba el próximo año en torno a 2,6 millones de euros, y Las Palmas de Gran Canaria unos tres millones, ha detallado Clavijo.



El presidente canario ha subrayado que estos incrementos se enmarcan en los presupuestos autonómicos "expansivos" que se diseñan de cara al próximo ejercicio, cuya subida no se ha definido aún, pero que permitirá, ha asegurado, "empujar los servicios públicos".



"Estamos hablando de una cantidad notable", ha remarcado Clavijo, quien ha subrayado que este es "el mayor salto" que registran de un año a otro las aportaciones regionales a las capitales del Archipiélago.



Tras la sesión del Consejo de Capitalidad, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha recordado que los fondos acordados el pasado año para la ciudad subieron más de un 3%, porcentaje que contrasta con el alza del 16,8% aprobada para 2018.



"Estamos en datos que nos colocan en 2010. A partir de ese año estas partidas empezaron a decaer como consecuencia de la crisis económica. Estamos en un buen dato, en la mejoría en torno al crecimiento de un presupuesto expansivo de la comunidad autónoma", ha afirmado.



Preguntado por la partida presupuestaria específica para los costes de capitalidad de Santa Cruz de La Palma, Valverde, Arrecife, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera que solicitó en su día la expresidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, Hidalgo ha asegurado que tanto él como el regidor de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, estiman que "no puede haber ninguna propuesta que modifique la Ley de Capitalidad canaria que no sea consultada y consensuada con las dos capitales canarias".



"Esa propuesta ha sido apartada, está paralizada y no ha seguido su tramitación. Entiendo que es lícito por parte de cualquier capital de isla buscar otras vías de financiación, pero si se va a tocar la Ley de Capitalidad, evidentemente se tiene que contar con las dos capitales, que somos las titulares de dicho estatuto", ha aseverado.