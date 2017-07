La economía canaria concatena doce trimestres seguidos de crecimiento

La economía canaria ha concatenado doce trimestres consecutivos de crecimiento y el Producto Interior Bruto (PIB) real de las Islas alcanza el mayor nivel desde el tercer trimestre de 2008, según un informe elaborado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.



El documento indica que la demanda externa de servicios continuó liderando el crecimiento económico y el sector turístico volvió a batir registros históricos.



El gasto turístico total (en origen y destino) en Canarias ascendió a 4.690 millones de euros en el primer trimestre de 2017, lo que conlleva un crecimiento del 7,2% respecto al mismo trimestre de 2016.



El informe señala que este año se ha mantenido el crecimiento dinámico de la economía de las Islas, si bien algo amortiguado y en el primer trimestre de 2017, el Producto Interior Bruto fue del 3,1%, una décima más que a nivel nacional.



Según el informe de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, el dinamismo de la demanda externa ha seguido trasladándose a la demanda interna, a través del consumo privado y de la inversión, que han continuado creciendo, si bien a un ritmo algo menor que en el pasado año.



Por lo que respecta al consumo privado, el índice de comercio al por menor ha crecido hasta mayo un 3%, incremento que se desacelera respecto al 6,5% anotado en el acumulado de enero a mayo de 2016.



Dicho crecimiento se ha sustentado, por un lado, en el consumo no residente, gracias a la actividad del turismo, en particular el llegado por vía aérea.



El turismo de cruceros ha alcanzado los 927.000 cruceristas, lo que supone, un descenso del 8,1% de enero a mayo de 2017, tras el fuerte crecimiento de 2015 que lo convirtió en el año con el máximo histórico en la llegada de cruceristas a Canarias.



El informe de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento indica que también se constata el mantenimiento de la mejoría del consumo residente, y lo atribuye a factores como la inflación contenida, en torno al 2% anual, la mejoría del mercado de trabajo y el aumento de la capacidad de compra derivada de la reducción de la carga hipotecaria.



En cuanto al mercado de trabajo, el informe afirma que a pesar de su delicada situación, mostró tasas de variación positivas respecto al número de ocupados, para crecer en el promedio de año de un 3,2% anual.



En el primer trimestre de 2017 el número de ocupados en Canarias se situó en el segundo mejor nivel para un primer trimestre desde 2008.



No obstante, otros indicadores de empleo con mayor periodicidad, como los afiliados a la Seguridad Social han acelerado sus tasas de crecimiento en el primer semestre del año, aumentando un 5,4% frente al 3,6% del mismo periodo del mismo semestre de 2016, destaca el informe.



Prosigue que los indicadores positivos también hacen referencia al paro, que ha descendido y cita a datos de la EPA, que señala que en el primer trimestre de 2017 el número de parados se redujo un -1,9% anual, para situarse en el menor nivel para un primer trimestre desde 2008.



En lo referente a la inversión, la privada no residencial viene mostrando un crecimiento dinámico a tenor de la evolución de las importaciones de bienes de capital (excluyendo buques y aeronaves), que se han incrementado un 25,1% anual en el acumulado a abril, y de la matriculación de vehículos de carga, que han aumentado un 22,6% anual en el acumulado a junio.



Respecto a la inversión en construcción, el informe indica que aunque ha continuado en niveles moderados en términos históricos, se constata una gradual mejoría tanto en visados de dirección de obra nueva como de ampliación y de reforma.



El mercado inmobiliario, que durante el pasado año siguió apuntando señales de reactivación, ha presentado en lo que va de año 2017 una moderación de sus cifras y así las compraventas de viviendas totales experimentaron un crecimiento del 3,1% en el acumulado a mayo de 2017, de acuerdo con el INE.



Mientras que la compra de viviendas nuevas se redujo un 8,5%, la de viviendas usadas, se incrementó un 6,2%.



En lo relativo a la construcción pública, el informe constata que la licitación oficial ha continuado creciendo, especialmente por la licitación realizada por la administración local.



También se ha incrementado la creación de sociedades mercantiles durante 2017 con un total de 1.376 sociedades mercantiles creadas entre enero y mayo de 2017, alcanzando el mayor nivel para un acumulado a mayo desde 2008.



El informe del Gobierno de Canarias señala, asimismo, que la confianza empresarial ha seguido aumentando de forma gradual, hasta alcanzar, en el primer trimestre de 2017, el mayor nivel desde el comienzo de la serie en 2013.