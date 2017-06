Los precios industriales moderan su subida en mayo en Canarias

Los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en Canarias en mayo, cuando subieron un 13,8 % en relación al mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento de 5,9 puntos menos que el que habían experimentado en abril, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En el conjunto de España, los precios industriales se incrementaron en mayo el 5,3 % respecto al mismo mes de 2016, cifra que supone una moderación de seis décimas con respecto al alza interanual de abril y que fue generada principalmente por el menor encarecimiento de la energía, conforme a las cifras del INE.



Este destaca que, una vez computados los datos de mayo, el índice de precios industriales (IPRI) encadena ocho meses consecutivos de subidas interanuales, tras más de dos años de descensos.



El menor crecimiento interanual de los precios de la energía (casi tres puntos menos que en abril, hasta el 13,2 %) respondió al abaratamiento del refino de petróleo, que se encareció un año antes.



En inferior medida afectó el menor crecimiento de los precios de los bienes intermedios (siete décimas menos hasta el 3,4 %), debido al abaratamiento de la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferraleaciones, así como de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, que se encarecieron hace un año.



Por el contrario, contribuyó al alza de los precios el sector de los bienes de consumo no duradero, al subir cuatro décimas más hasta el 2,9 %, la mayor tasa desde junio de 2013.



Este comportamiento se debió al encarecimiento del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, frente a la estabilidad de 2016, así como al de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente al descenso del año pasado.



El incremento interanual de los precios industriales sin tener en cuenta la energía se moderó dos décimas, hasta el 2,6 %, por lo que se sitúa 2,7 puntos por debajo con el IPRI general.



En comparación mensual, los precios industriales se mantuvieron prácticamente estables (0,1 %) en mayo, debido al encarecimiento de los bienes de consumo no duradero (0,3 %), por el alza del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos y de aceites y grasas vegetales y animales.



También influyó al alza el precio de la energía (0,1 %) por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de electricidad; aunque por contra afectó el abaratamiento del refino de petróleo.



Por el contrario, bajaron los precios de los bienes intermedios (0,1 %) por el abaratamiento de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y de metales preciosos y otros no férreos.



Por regiones, los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en diez comunidades autónomas, encabezadas por Canarias (5,9 puntos menos, hasta crecer el 13,8 %), País Vasco (3,2 puntos menos, hasta subir el 4,5 %) y Andalucía (2,8 puntos menos, hasta aumentar el 8,8 %).



En cambio, los precios industriales aceleraron su crecimiento en las siete regiones restantes, entre las que destacan Castilla y León y Madrid, hasta subir el 2,2 % y el 2,3 %, respectivamente, ambas cuatro décimas por encima de los incrementos interanuales de abril.