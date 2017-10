El presidente de Air Europa defiende "una tarifa única justa" entre Canarias y la Península

El presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo, ha asegurado este lunes que defiende una "tarifa única justa" entre Península y Canarias que sustituya al modelo actual de descuento del 50% del precio del billete.

En un encuentro organizado por Cadena Ser Canarias, Hidalgo dijo creer que lo que tienen que hacer Gobierno canario y central es "pactar" un precio "justo" que sirva de "reglas claras de juego" para todas las empresas.

"Que busquen un pacto Canarias y el Estado, incluso con compañías aéreas, sobre cuál es la tarifa justa. Así tendremos unas normas claras para todos iguales", aseveró.

Así, continuó, "si al Gobierno le sobra dinero pues que le dé otros beneficios a los usuarios". Preguntado sobre la posibilidad de aumentar la subvención hasta el 75% se mostró completamente en contra, así como de subvencionar las tasas aeroportuarias.

"No creo en las subvenciones", defendió, por lo que rechazó de pleno que haya comenzado a operar entre islas en Canarias por eso. "En ningún momento estamos aquí por la subvención. Tenemos una empresa muy competitiva, con los centros ya montados", apuntó.

El consejero de Turismo de Canarias, Isaac Castellano, fue el responsable de repasar la biografía de Hidalgo, al que presentó, destacando los premios recibidos a lo largo de su carrera, entre ellos uno en 2015 por parte del propio Gobierno de Canarias.

El formato de entrevista incluía a tres entrevistadores poco comunes: el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco; y el director de Comunicación del grupo Lopesan, Francisco Moreno.

Hidalgo se mostró convencido de permanecer en las islas. "No es que estemos para quedarnos, es que ya estábamos y ahora estamos más", apuntó.

Morales, por su parte, dijo creer que los precios van a bajar gracias a la llegada de Air Europa y se mostró agradecido porque esté "apostando por Canarias".

Hidalgo aseguró que están en Canarias porque les va "muy bien" y le "interesa como grupo", ya que su crecimiento lo apoyaron en el desarrollo turístico de Canarias y Baleares.

Sobre qué posición espera tener en el mercado canario teniendo en cuenta que compite con la ya establecida Binter, dijo "no" querer "ser más grande que Binter" pero también pidió que ellos "no se metan" en su negocio.

"Nosotros queremos hacer las cosas poco a poco. Yo no quiero meterme en su operativa pero no quiero que se metan en la mía. Lo que quiero es que la gente confíe en nosotros y viaje en nuestros aviones. No me preocupa nada de los demás, salvo tener una compañía que de la cara siempre", concluyó.