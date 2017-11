Los presupuestos de Política Territorial y Sostenibilidad no contemplan un plan específico contra los vertidos al mar

PP y Podemos han denunciado este viernes que la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias no contemple en sus presupuestos, que se incrementa un 22,2% para un total de 99.945.676 euros, un plan específico contra vertidos al mar.

La diputada del PP Luz Reverón ha aseverado este viernes en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de Canarias que la "pata coja" de los presupuestos de esta área del Ejecutivo es la falta de un plan específico dirigida a los vertidos al mar, mientras el diputado de Podemos Manuel Marrero ha exigido también que se incluya este plan y un portal exclusivo sobre información de las microalgas.

Por su parte, la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno, Nieves Lady Barreto, ha detallado sus proyectos para 2018 y ha explicado que corresponde a ayuntamientos y cabildos controlar vertidos al mar, aunque, no obstante, el Ejecutivo ha destinado 235.000 euros "para colaborar y para que se pongan al día".

Barreto ha acentuado que por primera vez, estas cuentas permiten al Gobierno de Canarias dedicarse a resolver los problemas medio ambiente y empezar a aplicar "políticas medioambientales de verdad".

La consejera ha precisado que Políticas Territoriales se lleva 15.555.867 euros (15.56%), Políticas Medioambientales: 41.123.176 euros (41.15%), Seguridad y Emergencias: 28.851.943 euros (28.87%) y otros conceptos 14.414.690 euros (14,13%).

El presupuesto ha crecido de manera progresiva en los últimos tres años, con un incremento en 2018 del 22,2% respecto de 2017 y del 30,1% respecto de 2016, ha añadido Barreto, quien ha informado que al desarrollo de la Ley del Suelo se destinan un total de 4.100.000 euros.

En concreto, a la redacción de planes generales 1.945.000 euros, al programa de apoyo ayuntamientos y cabildos 1.100.000 euros, a la continuación planeamiento 619.000 euros, a formación 136.000 euros, al observatorio del paisaje 200.000 euros y a la oficina de consulta técnica y jurídica para ayuntamientos y cabildos 100.000 euros.

La diputada del PSOE Nayra Alemán ha detallado que a pesar de que el presupuesto de la Consejería es "a priori, generoso", falta inversión en seguridad y en la protección de animales.

Aunque el presupuesto "es casi definitivo", ha alertado de que el PSOE estará ojo avisor en la ejecución del presupuesto.

La diputada del PP Luz Reverón, a pesar de lamentar la ausencia de un plan contra vertidos, ha recordado que su partido va a apoyar "por responsabilidad" las cuentas del Gobierno canario.

Luz Reverón ha apuntado que no se ha ejecutado ni la mitad del presupuesto vigente, por lo que ha reconocido que duda de la capacidad gestión de la consejera, que ha dicho que se enfrenta al reto de aplicar y poner en marcha la ley del suelo y el sellado de vertederos ilegales.

Ha mostrado su preocupación porque no se incremente de forma significativa el presupuesto de la Policía Local y Autonómica, si bien ha hecho hincapié la subida en dos millones de euros de la partida destinada a la biodiversidad.

El diputado de Podemos Manuel Marrero ha denunciado que los presupuestos de la Consejería responden a una "amalgama de insularismos sin visión global de país" y ha reclamado que se incluya un plan especifico contra vertidos al mar y un portal exclusivo sobre información de las microalgas.

Manuel Marrero ha propuesto destinar 700.000 euros a la creación de un programa para luchar contra maltrato animal y que se avance hacia una economía circular para empezar a trabajar en el reciclaje en las islas, donde ha dicho que debería corregirse la pérdida de agua debido a un mal saneamiento.

Así, ha pedido que se complete la red de alcantarillado en todos los municipios de las islas y también que implante la ecotasa en Canarias, mejore las condiciones laborales de la Policía Local y Autonómica y contrate personal de seguridad en los miradores para evitar los robos a turistas.

La diputada de Nueva Canarias Esther González ha celebrado el aumento del presupuesto de la Consejería, al tiempo que ha admitido que le preocupa el bajo nivel ejecución de las actuales cuentas, que es de un 44,6% en septiembre.

González ha comentado que la sociedad demanda que el desarrollo económico sea sostenible y no atente contra el medio ambiente, por lo que no le parece lógico que el Gobierno canario se empeñe en lo contrario con la ley del suelo, que apuesta por el desarrollismo y no cohesiona el territorio, ha apostillado.

Asimismo, la diputada de Nueva Canarias ha criticado que disminuyan las partidas dirigidas a parques nacionales, el presupuesto destinado a la coordinación de policías locales y que no se incrementen los inspectores medioambientales.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera, Melodie Mendoza, ha valorado el incremento global de las cuentas, si bien ha recalcado que hay solo dos programas en las que las cuantías no suben y son el programa ordenación del territorio y el de parques nacionales.

Respecto a los parque nacionales, ha pedido el traspaso del de las competencias a los cabildos de los parques de Taburiente y Garajonay, pues, a su juicio, este cambio será "para mucho mejor".

La diputada de CC Guadalupe González Taño ha defendido que Canarias se construye desde la realidad insular y que la economía no va a desarrollarse "ni se va a generar el empleo que necesitamos" si no se aplica la simplificación administrativa y si no se aprueban los planes generales de ordenación.