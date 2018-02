Los rodajes dejaron en Canarias 30 millones de inversión directa durante 2017

Las 32 películas de ficción, documentales y series televisivas que se rodaron el año pasado en Canarias generaron un millar de empleos en las Islas y dejaron 30 millones de euros de inversión directa, sin contar el valor que se les podría asignar en términos de publicidad turística.



El consejero de Cultura y Turismo de la comunidad autónoma, Isaac Castellano, y la responsable del sector audiovisual de la sociedad pública Canarias Cultura en Red, Natacha Mora, han hecho este lunes balance de las producciones que acudieron durante 2017 a Canarias, atraídas por sus buenas condiciones naturales, pero sobre todo por sus exenciones fiscales al cine, que están entre las mayores de Europa.



Castellano ha remarcado que en los últimos cuatro años el número de rodajes de contenidos para cine y televisión (sin contar anuncios publicitarios) se ha triplicado, al pasar de los diez que se registraron en 2013 a los 32 que se contabilizaron en 2017.



El consejero ha subrayado que la experiencia de las productoras canarias que participan como socias locales de esos rodajes y la apuesta que el Gobierno de la comunidad autónoma y los siete cabildos han hecho por este sector están permitiendo ya la creación de un sector estable en las Islas ligado al mundo del cine.



Los rodajes llegan a Canarias atraídos por unas bonificaciones en materia de impuestos sin comparación en el resto de España: un crédito fiscal del 45 % para el primer millón invertido y del 40% para el resto para las producciones nacionales y una deducción fiscal del 40% para las internacionales.



A ello, se suma la posibilidad de que las empresas del sector se instalen en las islas acogiéndose a la Zona Especial Canaria (ZEC), un instrumento fiscal que les permite tributar por Impuesto de Sociedades al 4%, en lugar de al 25% (el tipo general).



Natacha Mora ha explicado en rueda de prensa que el número de empresas vinculadas a los rodajes que se apuntan a la ZEC es también un indicador del estado de ese sector, puesto que contar con ese marco fiscal exige cumplir unas condiciones determinadas de empleo y continuidad. "Son empresas que llegan para quedarse", remarca.



Si en 2016 solicitaron el reconocimiento como "empresa ZEC" ocho sociedades del mundo audiovisual, el año pasado lo hicieron 14.



En 2017, se rodaron en Canarias 32 producciones acogidas a beneficios fiscales: 18 largometrajes (uno de ellos de animación), siete series televisivas (dos de animación) y siete documentales.



Los datos también muestran un incremento en la actividad de los rodajes de animación, sector por el que han apostado en particular dos islas, Gran Canaria y Tenerife, que han logrado captar productoras importantes que se han trasladado a su territorio.



Natacha Mora ha destacado asimismo el efecto que está teniendo "el boca a boca" en la promoción de Canarias como plató de rodaje entre las grandes productoras internacionales.



A juicio de esta responsable de Canarias Cultura en Red, los rodajes de Ira de Titanes y Furia de Titanes en Tenerife abrieron camino para la promoción de las islas entre los grandes de Hollywood, pero el empuje definitivo llegó en 2013, cuando Ridley Scott y Ron Howard filmaron al mismo tiempo en las islas Exodus (Fuerteventura) y En el corazón del mar (La Gomera y Lanzarote).



Luego, superproducciones como Bourne, de Paul Greengrass, rodada en Santa Cruz de Tenerife, y Aliados de Robert Zemeckis, filmada en Las Palmas de Gran Canaria y en Fuerteventura representaron la confirmación de una tendencia que en 2017 escaló un peldaño más, cuando Disney decidió llevar a esta última isla el universo de Star Wars para rodar en sus paisajes desérticos la película dedicada a la juventud del contrabandista Han Solo.



El Gobierno de Canarias y los cabildos acudirán este año a 14 festivales de cine y mercados audiovisuales a reforzar su promoción como destino de rodajes bajo la marca Canary Islands Film, empezando por la Bernilane, que arranca en unos días.



Y no desdeñan el impacto que las películas están teniendo en la promoción turística de las islas en países a los que no siempre llegaban sus campañas, tanto por los paisajes que se ven en imagen, como por los comentarios elogiosos que muchos directores y actores han hecho en las redes sociales durante su estancia en las islas.



Ahora, todo el sector está a la expectativa del impacto que tendrá el estreno de Solo, la segunda entrega de las historias complementarias a la saga principal de Star Wars, una marca que tiene detrás a una legión de seguidores en todo el mundo.