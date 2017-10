Antonio Morales: "El coste del gas en Tenerife lo vamos a pagar todos los canarios"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado este lunes que el coste de una planta de gas en Tenerife "lo vamos a pagar todos los canarios con el recibo de la luz".



El proyecto afecta también a la introducción de las renovables en todas las islas, según Morales, quien ha insistido que el asunto no es cuestión únicamente de Tenerife.



Morales se refería así a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de no considerar conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado del puerto de Granadilla hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica.



Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, "no son correcciones menores, son dos temas fundamentales", pues la propuesta carece de análisis económico, debido a que las energías renovables son más económicas, además de que es necesario asegurar un compromiso de que la compañía compradora adquirirá el gas, algo difícil de conseguir debido a los precios del mercado.