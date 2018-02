Canarias cree que la carta de Morales para retirar la financiación al gas en las Islas no es "una medida inteligente"

El consejero regional de Industria, Pedro Ortega, ha dicho este miércoles que la carta dirigida por el Cabildo de Gran Canaria a la UE para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) retire su préstamo a la empresa Redexis podría arriesgar la financiación a la distribución del gas en las Islas.



En declaraciones a los periodistas, Ortega ha insistido en que el BEI es un banco público europeo y de todos los países que integran la UE, que se creó para financiar los proyectos que están de acuerdo con los objetivos de la UE, por lo que si financia una iniciativa como la de Redexis es porque "está dentro de sus objetivos".



Ortega ha señalado que, hasta ahora, ha oído que el proyecto de instalación de una red de distribución de aire propanado "es el pasado", pero ha recalcado que "es un objetivo de la UE".



Ha dicho que no le gusta cuestionar a la UE, en el sentido de que los objetivos los tiene que poner Canarias "porque están marcados por Europa y el BEI los financia", y ha especificado que con esas peticiones se podrían poner en riesgo "la financiación del Banco Europeo a Canarias", lo cual, además, al consejero no le "parece una medida inteligente".



Así mismo, Ortega ha indicado que esta misiva puede generar un "desconcierto" tras el viaje efectuado a las Islas la semana pasada por una delegación del BEI.



Ortega ha manifestado que el Banco Europeo también ha destinado financiación a energías limpias en las Islas y, como ejemplo, ha citado sus préstamos al proyecto de la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria, a la instalación de aerogeneradores en Arinaga (Gran Canaria) y a empresas canarias.



Desde el BEI "no se ha dejado de destinar financiación a energías limpias" al Archipiélago, ha añadido Ortega, quien ha apuntado también que en los propios objetivos de la UE se apuesta por el gas para reducir el consumo de energías fósiles más contaminantes.



A juicio de Ortega, con la misiva dirigida por Morales a los máximos representantes de la UE "se está diciendo al BEI que para dar proyectos en Canarias se hable con nosotros y creo que eso no toca".