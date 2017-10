Alejandro Ramos: “Vengo sin hipoteca, sin mochila y sin ningún tipo de enemistad con nadie”

Es concejal en el Ayuntamiento de Telde y tiene 35 años, los mismos que lleva su rival en la pugna por la Secretaría General del PSOE en Gran Canaria, Sebastián Franquis, en la política. Alejandro Ramos apuesta por rejuvenecer al partido y volver a hacer a los socialistas la primera formación de la Isla.

¿Por qué hay presiones dentro del PSOE a la hora de avalar a un candidato?

Ahora mismo estamos en otra fase que es mucho más cómoda tras adquirir el porcentaje de avales que nadie esperaba al principio, que era un 20%, y llegamos a los 559. El proceso de por sí es complejo, se tendría que cambiar a nivel estatal porque al final es poner tus datos, nombre, firma y DNI, por lo que al final es una cuestión de no intentar fallar al rival. Cuando te decantas por uno, inconscientemente estás haciendo algo por el otro, y es verdad que en aquel momento hubo compañeros que sintieron ese tipo de presiones, pero bueno, ya ahora es pasado y ahora estamos en la recta final de cara al domingo para terminar los últimos actos de campaña. No hay jornada de reflexión, el sábado se cierra la campaña.

La experiencia de Franquis contra la renovación de Ramos, ¿por qué hay que apostar por lo segundo?

Yo creo que el partido, si algo ha demostrado y solicitado la militancia a gritos, lo que quiere después del proceso de Pedro Sánchez es un cambio en las formas, las políticas y sobre todo en las caras. Eso se ha evidenciado no solo en el proyecto político y la forma de acceder a él de Pedro Sánchez, si no también en las formas de girar hacia la izquierda que era lo que nuestra militancia más nos exigía. Había otros partidos que habían adquirido cierta protagonismo en ese ámbito y creo que lo estamos recuperando. La renovación marca nuevos procesos, nuevas ideas, utilizar todos los talentos del partido, poner a disposición toda aquella gente que en determinados factores se han visto lastrada por determinados procesos. Como vengo sin hipoteca, sin mochila y sin ningún tipo de enemistad con nadie fruto de los años que llevo en el partido, pues creo que estamos en disposición de hacerlo de manera más cómoda.

¿El PSOE está llegando a todos los rincones de Gran Canaria?

El PSOE llega a todos lados de Gran Canaria y hay simpatizantes y militantes, pero sobre todo votantes, que evidencian que es un partido que les da seguridad, les genera empatía y muestras de solvencia y, sobre todo, que en muchísimos ayuntamientos depositan su papeleta dando la confianza a los compañeros y compañeras pero, sobre todo, a las siglas. Eso no es suficiente, el tener una marca que a nivel nacional tire, también hay que poner todo el empeño a nivel local en potenciar todos y cada uno de los municipios. Hay sedes que se encuentran cerradas, hay sedes que no tienen ordenador, no tienen impresoras, y este tipo de herramientas. En pleno siglo XXI no puede estar una agrupación infradotada si queremos aspirar a ser la primera fuerza, debemos dotarles de herramientas y recursos y que después ellos hagan su trabajo con la ciudadanía, que también les ayudaremos a empatizar con la gente, para que la frescura del discurso y las nuevas ideas se pongan en valor para obtener los mejores resultados.

¿A qué se deben estos abandonos en las sedes?

Principalmente a motivos económicos, pero también a un poco de desidia a nivel insular. Creo que si hay algo que tengamos que hacer es estar con los compañeros y compañeras, lo que más me recalcan es el abandono y sobre todo la lejanía que parece que muestran los líderes a la hora de acceder. Una fórmula es estar con ellos, visitar las sedes y con eso se consigue no solo atender a los problemas de la localidad sino que los consejeros y consejeras del Cabildo pongan a disposición toda su maquinaria para ayudarles políticamente en todo lo que sea necesario.

¿Está cómodo el PSOE con sus socios en los municipios que gobierna?

Evidentemente si a día de hoy están es que están cómodos. Nosotros en Telde no es que estuviéramos cómodos o incómodos, nosotros estábamos cómodos con la ciudadanía y el trabajo que estábamos haciendo, pero lo que pasa es que cuando hay un partido que rompe un pacto que es un acuerdo firmado en mayo de 2015 y se incumple unilateralmente, cuando se incumple todo eso y cuando las formas tampoco se desarrollan correctamente hay que dar un ejemplo de integridad y, sobre todo, honestidad.

Alejandro Ramos Alejandro Ramos

Lo cierto es que son de todos los colores los socios en Gran Canaria: Nueva Canarias y LPGC Puede en la capital, el PP en Artenara, CC en Arucas, Ciuca en Mogán…¿no hay líneas rojas a la hora de negociar?

Bueno, para nosotros sí que hubo líneas rojas en Telde, pero se ponía en valor el Cabildo y fuimos bastante respetuosos con esa decisión. Teníamos una cosa clara que era estar en la oposición y seguir haciendo el trabajo, apelo a los pactos progresistas pero también entiendo las singularidades de cada municipio, hay circunstancias personales que afecta, hay un pasado que a veces influye, donde a veces han sido demandados o insultados sus familias y al final estamos en un partido de personas que tienen sus sentimientos y, sobre todo, esas directrices políticas que se marcan desde la propia localidad nos hacen ver que a veces lo mejor para la gente y la ciudadanía es estar gobernando con los que ellos quieren.

¿Es crítico el PSOE con sus socios de gobierno o hace la vista gorda con algunos temas?

Veo que hay municipios que trabajan bien y otros que aunque tengan determinadas dificultades son capaces de entenderse y dialogar. A nosotros nos criticaban en muchas ocasiones que salimos del gobierno pero evidentemente no ha sido por voluntad propia, ha sido fruto de un ataque que produjo la salida de un primer partido y la salida nuestra, en ningún caso fue una decisión unilateral mía ni del grupo, ni se hizo bajo la mirada ni el consenso ni el conocimiento de la Ejecutiva insular, todo lo contrario, nos apoyó, y decidimos que era lo mejor para el partido, para nosotros y para la ciudadanía.

Le voy a ser concreto en un caso, en Mogán el PSOE está sustentando un partido que tiene numerosas causas en los juzgado por su forma de gobernar, ¿cómo lo ve?, ¿está siendo crítico el PSOE?, ¿debería revisarse este acuerdo cuando el PSOE está siendo la muleta de Ciuca?

El pacto fue una decisión que se avaló con la Ejecutiva insular anterior, habría que analizar municipio por municipio, pero sobre todo, como abogado, creo en la presunción de inocencia. Creo que es básico saber, determinar y concretar qué caso se da, qué situación se da y, sobre todo, ante las causas, escuchar a los compañeros y compañeras de los distintos municipios. Creo que el PSOE en Mogán está haciendo una gran labor, lo que es el partido, con dos concejales que demuestran con seriedad y honradez todo lo que hacen y habría que analizar el momento concreto. Pero evidentemente esa alianza fue avalada por la Ejecutiva insular y soy muy respetuoso con ella.

Pedro Quevedo entró en el Congreso con la coalición con el PSOE, ¿ha fallado a los socialistas a la hora de desmarcarse, por ejemplo, al votar a favor de los Presupuestos?

Desde el principio como hombre del partido respeté la alianza, pero debo reconocer que a mí no me gustaba. No me gustaba porque creo que debemos tener la capacidad y la historia suficiente de ser capaces de obtener los mejores resultados por nosotros mismos. Cuando uno va en alianza con otro al final existe pros y contras, había dificultades en los compañeros de La Aldea o Gáldar, que sufrieron ese desgaste o el propio Mogán que tenía problemas con Nueva Canarias, y cuando eso no se es capaz de observar con antelación pues evidentemente la sinergia y el 100% del rendimiento no se va a obtener. No dejo de reconocer que Nueva Canarias tiene un potencial muy fuerte y muy grande pero nosotros por sí mismo tenemos que ser lo suficientemente capaces de liderar cualquier modelo de cambio y de izquierdas. Si apelo a intentar lograr los mejores resultados a nivel insular pues evidentemente tenemos que ejercer nuestro liderazgo, nuestra historia, nuestro talento y los recursos humanos que existen en este partido para dar lo mejor de sí. En este caso lo que sí me gusta es ir por libre porque la Coca Cola con agua no es Coca Cola.

Alejandro Ramos Alejandro Ramos

¿Tiene que reivindicarse el PSOE frente, por ejemplo, el avance de Nueva Canarias?

Pienso que nosotros tenemos capacidad suficiente para ser la primera fuerza y lo hemos sido. El ejemplo era el modelo de liderazgo que ejercía Carmelo Artiles que de 15 consejeros y consejeras tenía 14. Ese es el modelo a seguir. Para mí es vital empezar desde abajo, desde los municipios hacia el ámbito insular. El PSOE está en muchísimos municipios no solo con alcaldías sino con cargos electos, para ello es fundamental hacer un trabajo de base para obtener los mejores resultados.

¿Qué fallos ha visto de aquí para atrás en el PSOE de Gran Canaria que quiere cambiar en caso de salir elegido secretario insular?

Creo que lo principal es contar con todos y todas, a veces se deja a gente en la cuneta por no pensar igual, o tener capacidad de opinar de forma distinto, o ser un rival, o por incluso tener la capacidad de ejercer un liderazgo dentro del partido. Creo que hay que poner en valor a los hombres y mujeres que tiene el partido, hay que poner en valor a todas y cada una de las agrupaciones, hay que estar cerca de ellas, entender y creer en el municipalismo porque creo que es donde se forjan los mejores resultados electorales porque dan respuesta a los vecinos y vecinas, ahí yo creo que existe nuestra base. A partir de esto, como decía, dotar de recursos de toda índole y sobre todo crear un proyecto político que ponga en vanguardia a la isla de Gran Canaria, que sepamos dónde vamos en materia medioambiental, económica, en una posición única de todo el partido, pero no lo vamos a hacer solos ni podemos hacerlo solos, tenemos que contar con la militancia pero también con los sectores. Debemos acercarnos mucho más a los colectivos, sindicatos, a los empresarios, y empezar a liderar la isla de Gran Canaria para que nos vean como la única herramienta de cambio.

Comentó en el debate que quiere dar formación a los candidatos a optar a un cargo político porque después muchas veces están en cargos en los que no saben cómo actuar, ¿ocurre más de lo deseado?

Sí, hablo en nombre propio para que nadie se sienta aludido. En mi caso, independientemente de ser diplomado en relaciones laborales y ser abogado, en el ámbito de un ayuntamiento tenemos que aprender de antemano cómo se redacta una moción, un ruego o una pregunta, conocer los propios reglamentos para no acceder de manera verde e ir aprendiendo a medida que pasan los distintos plenos. Creo que debemos tener una formación para cargos políticos en todos los ámbitos, ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, que dé respuesta en conocimientos en materia presupuestaria, en materia legislativa, en todo aquello que tenga que ver en el día a día porque al final conocer el plan general de tu municipio es muy importante, conocer la Ley del Suelo es muy importante, conocer en materia presupuestaria cómo formular enmiendas y alegaciones o ver si un presupuesto es real o no es muy importante y esa es una formación inicial que para mí se tiene que desarrollar con los cargos políticos. Posteriormente a ello creo que también existe una formación al militante ideológica para saber la historia del partido, saber cómo funcionar dentro del partido, saber a qué se tiene derecho, acceso, a conformar distintos trabajos en los distintos congresos y un área orgánica para los cargos de representación a nivel de Ejecutiva, de conocimiento de todo lo que tiene que ver el partido.