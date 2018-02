Drag La Tullida, ganadora drag 2018, colgará las plataformas "satisfecho" de su trayectoria

La Drag Queen La Tullida, que este lunes se ha coronada reinona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho que ganar este certamen era una recompensa tras seis años presentándose a la gala.



Con su espectáculo Ay Fefa que los 12 son para?, la drag La Tullida ha dado un repaso a la historia televisiva de España en Eurovisión con una performance que arrasó entre el público.



Tras su coronación, La Tullida se ha confesado "muy emocionado y muy feliz" por el premio, que ha dedicado a su familia que "siempre ha estado detrás", a su "fantástico equipo sobre y detrás del escenario" así como a sus amigos y compañeros "Drag Sethlas y Drag Vulcano".



Después de recibir al fin la banda de Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, La Tullida se preparará para su cierre de reinado, momento en el que, según ha confesado, colgará las plataformas, "satisfecho" de su trayectoria.



"Este es mi sexto año en los que he estado varias veces en el podio, pero ya me tocaba recompensa y por fin la he obtenido", ha explicado.



Tal y como ha recordado, ha habido mucho trabajo detrás de su actuación en la que "hemos sido 22 sobre el escenario, no solo La Tullida".

A pesar de estar desbordado con "muchas emociones a la vez", ha declarado que "ha sido una noche maravillosa", que ha contado "con un público agradecido por un trabajo en el que llevamos desde el mes de julio".



Drag La Tullida ha logrado el título de Drag Queen del Carnaval de Las Palmas tras vencer en un reñido certamen con un altísimo nivel artístico, que finalmente el jurado ha inclinado a favor de La Tullida en una noche mágica de las fiestas capitalinas.



Las carnestolendas seguirán con su programa mañana, con la celebración a las 21 horas del concurso de maquillaje corporal, que volverá a vestir de gala al parque Santa Catalina en la recta final de las carnestolendas de la ciudad.