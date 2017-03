La concejala del Carnaval cree que Carlos Alonso critica la gala Drag Queen porque quiere llevarla a Tenerife

La concejala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha manifestado este lunes que la polémica surgida por el ganador de la gala Drag Queen la han producido los que no entienden este espectáculo, que se basa en la transgresión, y ha confiado en que acabe cuanto antes.



En declaraciones a los periodistas, Medina ha señalado que no se buscaba esta polémica y que se ha producido por no entender lo que supone una gala drag y lo que es el carnaval, "aunque después vayan vestidos de curas y monjas", al tiempo que ha asegurado que se ha tratado de un espectáculo.



La escenografía ganadora, protagonizada por "Drag Sethlas", y con referencias a la Virgen y a Cristo crucificado, duró tres minutos y está dando unos titulares en los medios de comunicación nacionales e internacionales que no se esperaban ni ella, como responsable, ni el propio drag ganador, Borja Casillas, quien ha admitido que su intención era provocar.



Así mismo, la concejala ha comentado que la polémica también pudo ocurrir con el segundo drag ganador, pues hizo una alegoría al cuento infantil de La bella y la bestia.



Medina ha confiado en que esta polémica acabe cuanto antes porque entiende que se han producido comentarios "que se exceden por ser irrespetuosos y dolorosos", al tiempo que ha comentado que "aquellos que tanto daño dicen que les ha hecho este número después asisten al gay pride (orgullo gay) de Maspalomas".



"El que no se entienda un carnaval es un problema y mucho peor si se trata de la gala drag", ha concluido la concejala, quien ha afirmado que no ha visto "ninguna falta de respeto" en el montaje ganador y que es normal que a algunas personas no les guste y se sientan dolidos, lo cual le merece respecto al igual que los drag.



En cuanto a las peticiones de dimisión que se han producido, Medina ha expresado su sorpresa porque no soliciten la "de los que han hecho daño a los ciudadanos y a los menores o los que, viviendo como reyes, están en la calle".



La edil de Carnaval ha asegurado que le apasiona la política y su trabajo de funcionaria en el Gobierno de Canarias y que todo lo que hace es "con pasión, entrega y dedicación" y "que el día que se tenga que ir será porque los ciudadanos voten a otro partido", pero que por esto no dimite.



La concejala ha dicho también que no se censurará la fiesta del carnaval, donde prima la libertad individual, aunque sí todo aquello que pueda hacer daño.



En este sentido, ha indicado que "aquí no lo hay, solo dolores que nos damos algunos en el pecho y esos lo tienen fácil con cambiar de canal".



Medina también se ha referido a las criticas efectuadas por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), y ha manifestado que el hecho de que le haya dedicado una tarde noche entera a ver una gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria quiere decir que tiene intención de llevarla a Tenerife "porque ellos no pueden ir por detrás nuestra".



En cuanto a la comparación hecha por el obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases, en el sentido de que el espectáculo drag ganador fue una "blasfemia" que le entristece más que el accidente de avión de Spanair en el que murieron 154 personas en el aeropuerto de Bajaras, en Madrid, Medina ha considerado que eso "sí es un daño con nombre y apellido".



Las palabras del obispo surgen del dolor por "el momento de calentón, pero es un daño con nombre y apellido a las 154 víctimas de un accidente, la mayoría canarias, y sus familias nunca lo van a superar".



"Eso es dolor, mientras que lo otro es un espectáculo de tres minutos", que puso en pie a los espectadores del parque de Santa Catalina y que mayoritariamente fue votado por el jurado de prensa, de especialistas y del público, aunque no de los invitados, por lo que la concejal no cree que dieran sus votos por provocación.



La concejala ha descartado que esta polémica tenga consecuencias negativas para la proyección de la ciudad.



"La gente no ha dejado de ir a misa por el daño que han hecho algunos miembros de la Iglesia a menores. Esto es una fiesta y como tal se tiene que entender", ha aseverado la edil.



El concejal de Turismo, Pedro Quevedo (NC), ha considerado respecto a las declaraciones de Alonso que puede que respondan a que está nervioso, porque las páginas web especializadas en evaluar la demanda turística de las ciudades del carnaval han situado como primer destino a Las Palmas de Gran Canaria, segundo a Cádiz, tercero a Santa Cruz de Tenerife y cuarto a Sitges.



A juicio de Quevedo, Alonso ha perdido la oportunidad de callarse "porque vamos a pensar que el carnaval tiene más tirón que el suyo" y que "trata de hacer daño", al tiempo que lo ha considerado una "tontería" y una manera de generar el pleito insular entre capitales.



Quevedo le ha aconsejado que "trabaje más" si le preocupa que el carnaval de Tenerife tenga menos afluencia de público del que le gustaría y que se dedique a "lo que le interesa a la gente".



Así mismo, ha calificado de "lamentable" que en un Estado aconfesional no se sea capaz de respetar a los demás.



En opinión de Quevedo, no se puede sacar de contexto esta gala, que ha reiterado que se basa en la transgresión, al tiempo que ha afirmado que mucha de la gente que aplaudió a la drag ganadora era creyente.



Para Quevedo, lo que produce vergüenza es dar este "espectáculo en un Estado aconfesinal", de ahí que pueda entender que representantes de la Iglesia Católica digan que no le ha gustado, "como también hay cosas que no gustan a los demás y son un montón", lo ocurrido con esta gala es que "se ha sacado de contexto".