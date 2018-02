Sergio León, un drag que nació tras quedarse "tullida" por un accidente de tráfico

El nuevo Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, Drag La Tullida, ha lucido este martes su banda de ganador a la luz del día, sobre el escenario en el que ganó el título de reinona del Carnaval, con su fantasía ¡Ay Fefa! Que los 12 puntos son para?, con la que convenció al jurado y al público.



Sergio León, el alter ego de Tullida, ha dejado en casa las plataformas de su personaje para contar sus primeras impresiones, y se ha declarado "muy feliz" y "muy satisfecho de que el público haya sentido lo que nosotros compartimos durante meses de trabajo en el proyecto".



Drag La Tullida nace de un desafortunado accidente de tráfico, al que Sergio León supo sobreponerse y lo convirtió en un personaje que no se rinde.



"Tras un accidente de tráfico tengo una hernia discal, me tuvo varios meses caminando con bastones", y "mis compañeros me decían, que ni tullida me perdía el Carnaval".



Considera que el éxito de su número "se basa en un espectáculo sencillo, sobre un tema tan conocido como Eurovisión" que ha llegado a la gente "con canciones del día a día que todos conocemos".





Lo que ha buscado es "innovar en la calidad del vestuario y en los cambios", con "una coreografía y un equipo alegre que ha sabido llegar y trasmitir".



Para León, "todo el proceso es bonito" desde la elaboración de la idea hasta la confección del atrezzo, "aunque me quedo con ese momento en el que se abren las puertas y los 22 que hemos trabajado en este número salimos al escenario".



Empezó a trabajar su espectáculo "el mes de mayo, con la idea, la compra del material, la coreografía o la música" con muchos meses de elaboración en el que hubo una lesión, "durante el mes de noviembre me lesioné y estuve mes y medio de rehabilitación", algo que sobrellevó con buena actitud ya que "son problemas que surgen pero siempre superables".



La idea de Eurovisión nació del empeño de Sergio León, pues "soy muy jocicúo" y "lo tuve claro desde el principio".



Se basó en una canción de Rosa López y en la intención de hacer un montaje artístico fácilmente entendible y conectado con el público.

Sergio León, Drag La Tullida, en el escenario del Carnaval EFE/Ángel Medina G.





Este joven de Las Palmas de Gran Canaria fue el encargado de hacer la selección de grandes momentos de la televisión, "tenía claro que no podía faltar clásicos como Massiel o Salomé que son historia en Eurovisión".



En Las Palmas de Gran Canaria, lugar en el que León trabaja en la empresa familiar con su carrera profesional en administración y dirección de empresas, "ya he logrado cuatro veces llegar al podio", en segunda posición en la edición pasada, además de ser "la reinona del Carnaval de otros municipios como Vecindario o Telde".



Para Drag La Tullida "este será el final", ya que "después de ser Drag Queen del Carnaval toca retirarse y dejarle la plaza a un nuevo aspirante", una decisión que según ha afirmado Sergio León "es definitiva, es el tope al que podemos llegar como drags y toca que otra persona viva la experiencia que yo he vivido estos seis años".



Según ha asegurado, "aún no tengo pensado con qué espectáculo saldré al escenario el próximo año" pero ha asegurado que volverá a ser "esa performance que caracteriza a La Tullida con un tema nuevo y que enganche al público".



Sergio León se transforma en La Tullida "cuando me pongo las lentillas, ahí es cuando ella se apodera de mí", ha confesado, algo que "los chicos de la plaza" quizás echen de menos en la próxima edición, pero ahora encara "con mucho entusiasmo" un año de reinado que comenzará este sábado en la Gran Cabalgata.