Ana Suárez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Voy a defender la fiesta y llevarla lo más lejos posible"

La recién coronada Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Suárez, ha vuelto este sábado al escenario sobre el que anoche fue elegida y ha anunciado que llevará la fiesta lo más lejos posible.



Aunque ha confesado "no haber dormido mucho", la portadora del cetro de la magia y las criaturas fantásticas se ha declarado "contenta y muy emocionada", ya que "no me lo esperaba" porque es un título que "todas merecíamos y haberlo ganado yo es todo un sueño".



Suárez tiene 21 años y es estudiante de nutrición y dietética, estudios que compaginará con Medicina el año próximo.



Además de su formación académica, ha confesado ser "muy carnavalera" y "no solo yo, sino toda mi familia", lo que engrandece el premio aún más, como "un sueño cumplido".



"Desde pequeñita siempre he querido presentarme al certamen", por lo que "ya desde el principio de la aventura se estaba haciendo realidad un gran deseo".



La representante de La Provincia y Caja Fría fue la primera en cruzar las puertas de la mansión encantada en la que se transformaron las tablas del céntrico parque encabezando el desfile, un momento que ha vivido "con muchísima ilusión y alegría", y que, tras conocer el veredicto del jurado, se transformó "en único".



Para Ana Suárez, este sueño ha venido de la mano de su diseñador, Josué Quevedo, que la eligió para portar su fantasía A mi manera con una proposición "de película", ha explicado, que la actual Reina no pudo rechazar.



"Me llamó para cubrir un casting de emergencia, al que yo tuve recelo de ir porque estaba en época de exámenes y tenía que estudiar", pero finalmente "me convenció" para acudir.



Cuando ya Suárez estaba peinada y maquillada para salir a escena, "me pidió que revisase mi correo electrónico, en el que tenía un mensaje suyo en el que me preguntaba si quería ser su candidata a Reina del Carnaval".



Tal y como ha recordado, la propuesta fue "muy especial" ya que tanto ella como su diseñador se estrenaban en esta edición sobre el escenario capitalino.



Desde este sábado y hasta el año que viene, la Reina del Carnaval tiene un año de reinado por delante en el que, según ha recalcado, "me da igual que haga frío, que llueva o que haga viento" ya que "lo voy a defender y a tratar de hacerlo llegar lo más lejos posible".



Tras haber vivido la coronación y el desfile, Ana Suárez le ha aconsejado a "todas las que tengan la oportunidad de vivirlo que se lancen a por él porque es una experiencia increíble".



El primer día de mandato de la Reina de La Provincia y Caja Fría coincide con un fin de semana lleno de actos de Carnaval, que este sábado vestirá de gala de nuevo el escenario del parque Santa Catalina para la pre-selección Drag, cuya final se celebrará el lunes, y a la que seguirá el concurso de maquillaje corporal el Martes de Carnaval.