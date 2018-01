La nueva Asociación de Municipios Turísticos de Canarias defiende su existencia en Fitur

La nueva Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha reivindicado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid la necesidad de su existencia y de contar con una hoja de ruta propia, lo que considera que no implica ir contra de los intereses de Canarias.



El presidente de esta asociación, José Miguel Rodríguez Fraga, ha recalcado que "nosotros somos Canarias", en alusión a los municipios que forman la alianza: San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Arona, Adeje y Guía de Isora.



Según informa el Ayuntamiento grancanario de San Bartolomé de Tirajana, estos cinco municipios de Tenerife y Gran Canaria reclaman una mejor financiación para las localidades que aglutinan 57 millones de pernoctaciones, generan el 68% del IGIC turístico y acogen a un 76% de los visitantes al Archipiélago.



El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha señalado que la AMTC tiene una filosofía y unas líneas de actuación propias para unos municipios que reciben 16 de los 86 millones de turistas que eligen cada año España y que atienden con sus servicios.



A su juicio, si no existieran estos cinco municipios, "probablemente no habría turismo en Canarias".



El presidente de la AMTC y alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha insistido en que precisan mayor financiación por los servicios que prestan "y por ello entiende el derecho a tener una voz propia".



Estos cinco ayuntamientos rechazan el trato que les da el Gobierno de Canarias en los presupuestos regionales y lamenta los recelos en torno a la AMTC, "porque nuestro trabajo está bajo el paraguas de Canarias, que es la casa de todos y no es propiedad de nadie", ha indicado Rodríguez.