Cinco empresas de Gran Canaria con ideas innovadoras para el turismo se promocionan en Fitur 2018

Cinco empresas de Gran Canaria dedicadas a la innovación y tecnologías para el sector turístico se promocionan desde hoy en Fitur, un escaparate privilegiado donde Atlantis Technology NT del Grupo Binter, intraHouse Spain, Omnirooms.com, FeelTourist y Edosoft Factory mostrarán sus servicios a profesionales de los cinco continentes.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Turismo, Inés Jiménez, conocieron de primera mano la importancia de esta oportunidad de promoción para los promotores de estos proyectos en el expositor reservado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) en el espacio Know How & Export, donde los ha asistido también el gerente de esta entidad del Cabildo, Cosme García.



Las cinco empresas han participado en las actividades organizadas por el Cabildo en el Centro Demostrador TIC para la Innovación Turística ubicado en la Spegc, de modo que esta acción se enmarca en las políticas insulares de ofrecer apoyo a las ideas emergentes, que también reciben apoyo y un servicio de consultoría especializada, además de incorporar su imagen al material promocional que el Cabildo difunde en Fitur.



En el espacio reservado por Gran Canaria, el Cabildo también da a conocer la marca Best in Gran Canaria que promueve la Institución insular junto a otras once entidades públicas y privadas para promocionar las ventajas fiscales y de inversión que ofrece Gran Canaria, así como la buena conectividad de su puerto y aeropuerto, la seguridad del destino y la calidad de vida para residentes.



El Cabildo aprovecha esta cita en la que confluyen miles de profesionales de todo el mundo para promocionar la Feria Internacional del Atlántico, única por sus características en España, dado que se dedica a los servicios y soluciones para el turismo como industria y, en solo dos ediciones, se ha convertido en punto de encuentro de inversores, empresas y representantes de distintos países del entorno, por lo que el director de Infecar, Manuel Mora, explica las interesantes propuestas de la próxima cita a profesionales y representantes públicos en Fitur.



Propuestas de innovación



La iniciativa insular de acudir a Fitur con propuestas innovadoras se enmarca en la estrategia del proyecto Smartdest de Interreg Mac 2014-2020, que tiene como objetivo el desarrollo de herramientas y estrategias para convertir a Gran Canaria en un destino turístico inteligente.



De esta forma, Atlantis Technology NT presenta CX Hospitality, una tecnología que permite diseñar, a través de diversos canales como páginas web, chat, atención personal telefónica y redes sociales, una oferta turística ajustada a cada cliente, con una ficha con sus preferencias, peticiones y experiencias para ajustar la oferta al máximo detalle.



Por su parte, intraHouse Spain, una empresa noruega con experiencia en crear soluciones inteligentes para dispositivos móviles, ofrecerá las ventajas de la nueva plataforma city.live, que permite al usuario interactuar con cualquier ciudad del mundo, y las innovadoras herramientas de colaboración y gestión de proyectos de intra.social y OneMobileTool para desarrollar y gestionar aplicaciones móviles sin conocimientos técnicos.



El portal Omnirooms.com ofrece habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, quienes tienen la posibilidad de ver la información y las fotos reales de los alojamientos y reservarlos con un clic, mientras que FeelTourist presentará una solución integral a las necesidades de comunicación dentro y fuera de los hoteles.



Edosoft Factory de Google Cloud Partner presta servicios de consultoría tecnológica y formación especializada, actividades relacionadas con la seguridad y calidad de programas en internet y ofrece el mantenimiento del máximo nivel tecnológico para que las empresas alcancen sus resultados en menos tiempo.

Oportunidades de negocio

El espacio Know How & Export ofrece a los profesionales la oportunidad de mantener encuentros de negocio y asesoramiento especializado en la búsqueda de clientes, así como asistir a conferencias y talleres sobre destinos inteligentes, turismo sostenible y accesible, proyectos innovadores y la presentación de la Guía de Apps Turísticas 2018.

Además, el equipo de Smartdest asistirá a la segunda edición de SEGITTURLab, un laboratorio de ideas con seis talleres prácticos para dar respuesta a las necesidades que plantea el turismo digital, con herramientas como la realidad virtual.