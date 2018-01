Las víctimas de Spanair acogen con "esperanza" la comisión de investigación del accidente

La decisión del Congreso de crear una comisión para investigar el accidente del avión de Spanair en el que murieron 154 personas en el Aeropuerto de Barajas en 2008 ha sido recibida con "alivio y esperanza" para los familiares de las víctimas, que la llevan reclamando desde 2015.



La presidenta de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha expresado este miércoles su satisfacción con esta decisión acordada por la Junta de Portavoces del Congreso y que deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara el próximo martes, si bien ha lamentado que hayan tenido que estar en la calle durante meses para lograrlo, cuando la iniciativa debía de haber partido de los propios políticos.



La asociación ha llevado a cabo desde 2015 una labor "bastante tediosa" desde que logró que más de 60 municipios de Canarias -de donde eran la mayor parte de las víctimas-, los cabildos de las islas y los parlamentos autonómicos de Madrid, Castilla y León y del Archipiélago la apoyaran por unanimidad.



Vera ha recordado que la asociación pidió entonces a todos los grupos del Congreso que se pusieran de acuerdo y presentaran de forma conjunta en la Cámara Baja la propuesta para crear la comisión, que finalmente fue impulsada por Unidos Podemos, ante el "rodeo que estaban dando" el resto de fuerzas políticas.



La presidenta del colectivo de víctimas ha remarcado que ya sabían que el PP se iba a abstener, porque así se lo había transmitido sus representantes, y que les ha sorprendido el voto en contra de Ciudadanos, grupo que les había ofrecido su apoyo.



Vera ha añadido que no entiende las declaraciones de este partido, que ella achaca a un "desconocimiento" sobre lo que fue aquella tragedia aérea, ni tampoco que se alegue que la comisión de investigación puede "frustrar" las expectativas de las familias.



En cuanto al apoyo del PSOE a la comisión, Pilar Vera ha destacado que los socialistas hayan considerado que la "seguridad aérea es cosa de todos y no tiene color político".



También ha argumentado con la investigación de este accidente, que causó una "conmoción en Canarias", la asociación no busca "venganza" sino "evitar más muertes inútiles".



La asociación de víctimas de Spanair persigue saber la verdad, ha remarcado su presidenta, que recuerda que, hasta ahora, el ámbito de la responsabilidad política era "un terreno vedado".



Vera ha manifestado que como presidenta de la asociación ha sentido un "alivio tremendo, porque nadie sabe que lo que es estar cada día 20 en la calle luchando y reviviendo la tragedia, para pedir la verdad y justicia".



Así mismo, siente "esperanza" porque trabajarán "muchísimo" para demostrar que las causas del accidente siguen latentes y hay que corregirlas, aunque la vía penal se haya cerrado.



También desea que, cuando termine la comisión de investigación, las familias puedan tener la convicción de que su país "hizo todo lo que debía para explicar" por qué murieron estas 154 personas y ha puesto los medios "para que nadie más pase por esto".



Vera ha considerado que estos años han sido como "la travesía del desierto", por ir a contracorriente de lo que decía la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), y ha insistido en que ahora "se ha abierto una puerta de esperanza".