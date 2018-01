Lo que Reinert Kiil se trajo hasta el festival fue su nueva película Christmas Blood ( Juleblod en su versión noruega original) todo un homenaje al cine protagonizado por asesinos en serie, sangrientos, imparables y carentes, éstos, de cualquier atisbo de compasión para quienes se cruzan en su camino. La película bebe del subgénero conocido como Slasher, un término, éste, cincelado con los litros de sangre y vísceras derramados por los míticos Michael Myers ( Halloween, 1978) y Jason Voorhees ( Friday the 13th, 1980)

Christmas Blood reúne, centrifuga y actualiza las andanzas de los anteriormente citados psicópatas por excelencia del séptimo arte - Frederick Charles Krueger llegó cuatro años después, por si alguien quiere añadirlo- y sitúa la acción y los asesinatos en la actualidad, donde algunas cosas han cambiado y otras, como suele ser habitual, no. Lo que no ha cambiado es la honestidad de su director, quien trata de dar lo mejor de si mismo y revolver en su particular “baúl de los recuerdos” para encontrar un proyecto que, de verdad, le interese llevar a la pantalla, grande o pequeña, según los gustos y las entendederas del espectador.

Como en la vez anterior, la “entrevista” tuvo lugar sentados en los cómodos sillones del hotel Katajanokka, un escenario que muy bien podría servir para una próxima película del director noruego, aunque, mejor, no demos ideas…

Volviendo al tema, y sin mayores preámbulos, empezamos la conversación, tras la preceptiva presentación de la actriz, dado ella era quien no había estado durante la primera vez que el director y yo coincidimos en este mismo festival.

Reinert Kiil

Film Kino (FK): La verdad es que no pensaba que nos volveríamos a ver tan pronto.

Reinert Kiil (RK): Bueno, en este negocio nunca se sabe cuándo podrás rodar una película, pero, si te soy sincero, mi idea era haberla rodado antes que Huset (The House ), pero, por una cosa o por otra, el proyecto se fue retrasando. Además, el productor con quien pensaba trabajar, tampoco se pudo hacer cargo del proyecto y, ante dicha situación, lo aparqué y me puse a trabajar en Huset, la película que vine a presentar el pasado año y que, luego, se estrenó en tu país, a finales de año.

FK: Sí, así fue, y con un cartel diferente al que se utilizó durante el momento del estreno.

RK: Un cartel que me gustó mucho, debo decir.

FK: A mí también. Y descuida, se lo diré a quién lo diseñó

RK: ¿Lo conoces? Pues felicítalo de mi parte.

FK: Lo haré, tenlo por seguro (risas) Volviendo al tema de esta película, ¿cuál fue la razón de rodar una película que bebe directamente del slasher más clásico?

RK: Siempre me han gustado esas películas. Soy un gran fan de John Carpenter y de su película Halloween y también me gusta mucho A Nightmare on Elm Street y su personaje principal, el inimitable Freddy.

FK: Sí, Christmas Blood tiene mucho de ambas, al igual que del personaje de Jason, pero, al verla me recordó mucho a un episodio de la serie de televisión Tales from the Crypt, el cual también salía en la película que se estrenó en el año 1972 y que estaba protagonizado por Joan Collins 1

RK: ¡Vaya! Eres una de las pocas personas, por no decir la única que me ha dicho eso. Todo el mundo me habla de Carpenter, de Wes Craven o de la película Silent Night , Deadly Night (TriStar Pictures & Slayride. 1984) pero nadie se acuerda de aquella historia…

FK: Pues has más de un punto en común entre ese episodio y la película.

RK: Sí, y es algo que yo le he comentado varias veces a Marte (Sæteren)

FK: ¿Has visto el episodio del que hablamos?

Marte Sæteren

Marte Sæteren (MS): No, pero Reinert me hablado muchas veces de él, sobre todo mientras estábamos rodando y también me había dicho que era un tanto frustrante que nadie lo recordara.

FK: Y ya que lo mencionas, ¿cómo ha sido rodar con él?

MS: Algo muy fácil. Es un director que sabe muy bien lo que quiere y sabe cómo explicarlo. Hay momentos más fáciles que otros, pero nunca tuvimos problemas, y eso que rodamos en muy poco tiempo -unas pocas semanas- y en un espacio bastante reducido, prácticamente el mismo que se ve en la película.

RK: Lo cierto es que las personas implicadas pusieron todo su empeño en que este proyecto saliera adelante y cuando estábamos todos muy cansados, siempre había alguien que decía ¡Venga! ¡Hay que terminar esta secuencia hoy! (risas)

MS: Sí, es cierto, aunque parezca extraño, todos queríamos que el proyecto saliera adelante.

FK: A pesar de que la mayoría de los personajes son odiosos, debo decir. La verdad es que muy difícil sentir ninguna conexión con ninguno de ellos, salvo con el personaje que interpreta Marte (Julia). Por ejemplo, el personaje de Ritika (Haddy Jallow) es realmente odioso y, por mucho que quieras sentir lástima cuando la asesinan, resulta casi imposible hacerlo…

RK: Lo que pasa es que, a mí, las personas, en general, no me gustan mucho y por eso termino matándolas…

MS: Sí, pero solamente en tus películas, no en la vida real (risas)

FK: Mejor no entrar en ese tema (más risas) De todas formas, el personaje de Julia es distinto y el espectador sí que puede sentir empatía para con su situación.

RK: Eso se debe a un hecho que está relacionado con mi vida personal y que luego aproveché para el guión de la película. Julia es la única persona que tiene principios y busca ser coherente. El resto de los personajes son más unos parásitos que otra cosa.

MS: Eso es cierto y, además, es capaz de sentir y preocuparse por los demás, cosa que sus amigas han ido olvidando y ahora solamente se preocupan por ellas mismas. Es algo que pasa muy a menudo y, ahora, con las redes sociales, las personas ya casi no se relacionan entre ellas y prefieren hacerlo por medio de un teléfono o de un ordenador.

RK: De ahí que el asesino se aproveche de la falta de relación que tienen todas ellas para irlas persiguiendo, sin que las demás se den cuenta de nada. Sólo Julia, que es quien peor está, anímicamente hablando, tras lo que le ha tocado vivir, se preocupa, pero poco puede hacer contra el asesino.

FK: De todas formas, si en algo rompe el personaje con la tradición es que no se le oye gritar ni una sola vez…

MS: No, es algo que no queríamos que pasara. La verdad es que ninguna de las protagonistas grita mucho, pero Julia no lo hace y tiene sus razones. Quizás, tras todo lo que le ha pasado, afronta todo esto de forma distinta.

FK: Lo que no le perdono al director, Marte, es que, teniendo a mano una moto de nieve y un asesino en serie a mano, no te dejara hacer algo al respecto (risas)

RK: La verdad es que no se nos ocurrió, pero ahora que lo dices… (más risas)

FK: También me gustó mucho la figura del policía, muy de la vieja guardia, tanto por su actitud como por sus modos, maneras e, incluso, por el arma que llevaba, habitual hace treinta o cuarenta años, pero no ahora.

RK: Quería que mi película, aun estando rodada en la actualidad, recordara a las películas de los años ochenta, las cuales son mis favoritas. Por eso el policía recuerda mucho a los detectives del cine y la televisión de dicha década.

MS: E n eso tiene razón Reinert. A pesar de estar rodada en la actualidad, la película, el ambiente y los mismos personajes recuerdan bastante a las películas que se rodaban en los años ochenta. La única diferencia es que, en vez de rodar en un campamento de verano, rodamos en Noruega, pero la idea es la misma y te agradezco que te dieras cuenta de ese detalle. Otra cosa es que mi personaje no se comporte como las protagonistas de antes, pero eso tiene más que ver con su carácter que con el siglo en el que vivimos.

RK: Sí, yo también te lo agradezco, porque esta película es mi particular homenaje a todo el cine que se hizo durante la década de los años ochenta (del pasado siglo XX) y cuando alguien se da cuenta de todo ello, siento que he hecho bien mi trabajo.

FK: Una pregunta que tiene que ver con la película, más o menos, ¿el jersey es el mismo que llevabas en la película?

MS: Sí, es igual y los pendientes -unas pequeñas coronas de navidad- me los compré para promocionar la película.

FK: Pues son muy chulos.

MS: ¿A que sí?

RK: Como verás, da gusto trabajar con actrices que se preocupan de estas cosas (risas)

FK: Cierto, ya ni siquiera hay que preocuparse de la promoción de la película, si se cuenta con actrices tan comprometidas con su papel (continuamos con las risas) Bueno, sólo espero que el público disfrute con esta película tanto como yo lo he hecho y que nos podamos ver otra vez en este mismo festival.

RK: Y o también lo espero y te agradezco tu interés por mi trabajo. Creo que Marte piensa igual.

MS: Sí, además me ha gustado oírlos hablar de películas que vieron hace años y las caras que ponían ambos.

FK: Vale… Ahora me quedo más tranquilo al escucharte decir eso, porque hay momentos en los que admito que me dejé llevar por la situación y parecía que solamente estábamos Reinert y yo en la conversación.

MS: De verdad, me lo he pasado muy bien.

FK: Pues muchas gracias a los dos y espero que, tal y como pasó con Huset, la película se termine viendo en mi país.

RK: Y que el cartel lo haga la misma persona que hizo el cartel de Huset.

FK: Sin problemas. Hablaré con él, tan pronto como llegue a casa (risas)

1- La historia protagonizada por la actriz se titulaba And all through the House y formaba parte de los segmentos que se integraban en la película Tales from the Crypt (Metromedia Producers Corporation & Amicus Productions. 1972) dirigida por Freddie Francis, película que se llamó en nuestro país, Condenados de ultratumba, un título que poco tenía que ver con lo que se contaba en el largometraje en cuestión. Una década después y durante la primera temporada de la serie televisiva Tales from the Crypt (Home Box Office & Tales from the Crypt Holdings. 1989-1996), el director Robert Zemeckis, volvía a la carga y reinterpretaba, en el segundo episodio de dicha temporada, la historia de la esposa que, tras matar a su marido para cobrar el seguro, se debe ver las caras con un paciente fugado de una institución psiquiátrica, el cual va vestido con un traje de Santa Claus y no disimula, lo más mínimo, sus instintos asesinos. En esta ocasión, el papel de Joan Collins lo interpretó Mary Ellen Trainor, actriz conocida por haber tenido que lidiar con los problemas mentales del oficial de policía Martin Riggs (Mel Gibson) en la saga Lethal Weapon (Arma letal).

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2018

© 2018 Sanctum Film