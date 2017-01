Robin y Alice son una pareja de sexagenarios que llegaron desde Jacksonville (Florida) este martes para asistir a la ceremonia de Inauguración. Esperaron a la celebración de las elecciones para planear su viaje hasta la capital para presenciar por primera vez la proclamación de un nuevo presidente de Estados Unidos. “Me gustaría ver que todo lo que Trump ha hablado durante la campaña se pueda cumplir en su primer mandado”, asegura Robin, “especialmente me gustaría ver cómo consigue hacer América más segura”. Su esposa interrumpe para matizar que lo que quieren es ver al presidente hacer América grande de nuevo, tal y como esboza el eslogan de campaña y post campaña del presidente electo: “Make America Great Again”.

Les preguntamos qué significa para ellos “más segura” y nos responden que hacer que la gente que llega a América lo haga de la forma correcta ya que ayudaría a aumentar la seguridad del país. “No queremos que vengan por su cuenta y vivan en pequeños grupos aislados, metidos en su propia cultura ajenos al resto del mundo. Necesitan aprender la lengua porque si no se van a aprovechar de ellos”.

Michelle viene de Puerto Rico junto con otras compañeras maestras. Llegaron el pasado domingo y se quedan en la ciudad hasta el final de este fin de semana. Tenían planeado este viaje antes de las elecciones y no planeaban cambiarlo ganase quien ganase: “Venimos con chicos de 15 y 16 años que empiezan a tener conciencia política, en el octavo grado tienen una asignatura de “Sistema de Gobierno Americano” y como parte de la misma hacemos esta visita”.

Michael (izquierda), junto con sus compañeras profesoras de Puerto Rico.

A pesar de ser republicana declarada, Michelle reconoce que hubiese preferido estar en Washington para presenciar la llegada de la primera mujer al poder. “En Puerto Rico no se recibió la victoria de Trump de una forma muy positiva. Hay muchos que no creen en los Estados Unidos ni siquiera, y además, nosotros no tenemos derecho a votar por el presidente de los EEUU”.

Pero no todo el mundo que pasea por los alrededores del Capitolio en estos días ha venido a la ciudad exclusivamente por la proclamación de Trump. Safi es un trabajador del mundo de la informática que vive en la zona metropolitana de Washington, al sur del estado de Maryland. La visita de su familia tunecina coincide con la Inauguración pero asegura que el viaje estaba preparado de antes: “Voy a intentar acercarme a los eventos de este viernes aunque no voté por Donald Trump, tampoco por Hillary”, confirma. No se siente incómodo ante la llegada del nuevo presidente y está al tanto del alto número de contramanifestaciones que se celebrarán de forma paralela. Preguntado sobre qué debería de ocuparse el presidente entrante en primer lugar al llegar a la Casa Blanca, responde sin pensarlo “de sí mismo, de eso es de lo que se debería preocupar, aunque ciertamente dudo que lo haga”.