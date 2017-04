¡Cuidado cristiano! mire p'arriba, que caen teniques

Que a los yihadistas y sus túneles en Afganistán acaba de caerles encima – Al Andalus en Abril – la madre de todas las bombas , la más cercana a la energía nuclear. Y a nosotros nos puede impactar en la cabeza un tenique de considerable peso y dimensiones, al pasar al lado o intentar entrar en el conocido edificio La Cornisa, ejemplo paradigmático de la construcción in illo tempore que recibe el implacable castigo ora apodráseis porque no ha tenido el adecuado mantenimiento. La Cornisa está justo enfrente de la entrada al Parque de la Minilla, Parque de Pepa Luzardo o Parque de Alberto Hernández Suárez, Inspector Jefe de la Guardia Municipal Tres nombres distintos para un sólo y muy agradable entorno de césped radicado – muro mediante ¡Hay que ver! – junto al Cementerio del Puerto, sus nichos y cipreses, en una zona que ocupa territorio cool en la mente de los ciudadanos. Hace no mucho tiempo supe que en la rumorología geoestratégica de Escaleritas, La Cornisa es conocido soto vocce como “el edificio de los divorciados”, ya que, al igual que en el muy cercano Solyvista, siempre hay apartamentos para alquilar y cambiar de onda vital. Aunque esa vitalidad puede verse alterada por diferentes circunstancias, pormenores, pormayores, eventualidades, coyunturas y condiciones. Aquel o aquella que ven roto su matrimonio o convertida la pareja de hecho en desecho, salen como correcaminos a instalarse allí para someterse al lento suicidio de ser devorados por el moho y esa ahitada humedad de los tabiques. Dejad que asmáticos, afectados de rinitis crónica y/o alérgica, atrófica o vasomotora, fumadores embadurnados de nicotina y empedernidos de alquitrán, pulmones jibarizados, remolques de enfisemas, gargantas en carne de cañón, bronquios liberados a esputos, carnada de ácaros y no caricias, se acerquen a mi. Pero, todo a su debido tiempo. Porque “ El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen” (Anatole France) .

Abre el ojo y desparrama la vista

Está desde siempre reivindicado que el periodista jamás debe ser noticia. Pero si ese periodista es suceptible de recibir el impacto en toda la crisma de un tenique desgajado al vacío desde un piso duodécimo a 9,8 metros por segundo, entonces sí se convierte por derecho propio en objeto informativo, aparte de quedar craneoencefálicamente muy jodido. Objeto informativo no por ser periodista sino por damnificado o víctima de la irresponsabilidad criminal. Así que no me queda otra que contar las cosas en primera persona del singular, aunque yo sea yo y mi circunstancia, como dijo Gasset y, consecuentemente, aparezca yo diferente de mi cada vez que varíen las coyunturas. Luego, el plural es evidente, como si el ego hubiera adoptado un régimen asambleario sin salir a las calles a convocar multitudes. Soy el novio de la muerte.

La Cornisa, revestida por una malla anti desprendimientos. (CA).

Un día de esos que parecen cualquier jornada y no lo son, cayó la primera piedra desde las alturas de La Cornisa sin que nadie, siquiera extrapolando el escatológico “¡Agua va!” del medioevo, alertara a los transeúntes de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pero a lo bestia. Allá en los tiempos más bárbaros y hediondos, era habitual lanzar a la vía pública desde ventanas y balcones agua sucia, orines, cacas y otras cochambres previo señalado alarido: “¡Agua va!” Y, al instante, las gentes corrían apresuradas a buscar un techo que evitara el repugnante diluvio, muy lejos de la límpida lluvia, el crujiente granizo o los suaves copos de nieve. Cayó el primer tenique, no por acción de la mano del hombre sino por la mantenida inacción de esa misma mano, agravada por la gravedad. Afortunadamente, no rompió frontal, ni parietal, ni temporal ni occipital alguno. Cosas de la vida .

No pasó demasiado tiempo hasta que el edificio – todo el edificio – quedara envuelto en una fina red verde, de tal modo que los aludes cayeran siguiendo la más absoluta vertical al efecto de colisionar y descansar en las estrías donde el gran bloque se une a la tierra, evitando así males mayores. Pero la red es fina y el pedrusco, osado y cabezón. En este planeta, que yo sepa, nadie ha visto una lithos volando que no busque una cabeza para intimar. La red tiene agujeros como un queso Gruyère.

Pero lo nuestro es pasar

Que se fue casi un año y la malla verde seguía instalada como única protección, mientras nada se hacía para evitar que continuaran desprendiéndose trozos de fachada al grito de ¡Hasta aquí llegué! Cayeron unas cuantas y de ello no se habló. Hasta que una madrugada, tal vez un amanecer, de hace pocos días, un nuevo trozo de edificio, seguramente afectado de mal de amores, decidió besar el suelo. No hubo víctimas, pero alguien debió avisar a la Policía Local y debieron venir también los bomberos – yo vi el circo ya montado –. Se colocaron unas vallas de esas amarillas metálicas, unidas por la típica cinta blanca y roja de peligro, con un cartel de cartón y escrito a mano en el que se avisa al personal de esta manera: “ ¡No pasar! Caída de piedras de fachada. CCPP Cornisa”. Y listo. Por la noche, no se ve absolutamente nada. Uno de los pasillos de salida de la parcela no puede ser utilizado – hay que salir como vehículo orgánico por el aparcamiento exterior – y parte del jardín es también terreno peligroso. Sabido es que, en este país – tal vez en otros – hace falta un muerto para que se tomen decisiones y asimismo cantar sus virtudes de cuando estaba vivo. No obstante, supongo que el Ayuntamiento habrá abierto un expediente, puesto que ya señaló en 2013 que en Las Palmas de Gran Canaria “ tendrán que pasar la ITE (Inspección Técnica de Edificaciones) un total de 75.546 viviendas, una cifra que representa el 58,5% de las 125.606 casas que hay censadas en el municipio capitalino”. Más de la mitad de las viviendas de la ciudad.

Eso quiere decir que no es La Cornisa ni mucho menos el único edificio que pone en peligro la seguridad ciudadana, incluso la de sus propietarios e inquilinos. No obstante, sólo se habla con el obligado rigor de lo que se conoce, se tiene cerca y se sufre todos los días, como les ocurre a otros miles de ciudadanos en otros lugares de la capital grancanaria.

Humedad en el techo de una vivienda capitalina. (CA).