Zebenzuí, el follador follado

Aunque admito que es moverse sobre el filo del cuchillo, cada vez disfruto más escribiendo acerca de “ Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”, zigzagueando en torno a los donaires de Juan de Mairena, en vez de dedicarme a escuchar “ las voces de los tenores huecos” y, encima, servirles de megáfono o bafle. ¿Recordaremos este verano de Irma, microalgas, secesionismos y clavijadas? No lo sé. Primero, pasados los años conservando la vida, habría que husmear en las estanterías del cerebro y luego tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque la memoria, al deconstruirse viniendo a nosotros, casi siempre nos engaña o nos lidia con medias verdades. ¿Hasta qué punto somos los que fuimos cuando recordamos? Atahualpa decía que “cada cual cree que no cambia y que cambian los demás”. “ Los recuerdos suelen contarte mentiras. Se amoldan al viento, amañan la historia; por aquí se encogen, por allá se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, se endulzan, se amargan a nuestro acomodo, según nos convenga; porque antes que nada y a pesar de todo hay que sobrevivir”, advierte Serrat.

A pesar de todo, hay que sobrevivir. Y la única manera de sobrevivir es vivir pasando sobre esas cosas que pasan mientras nosotros pasamos. Unas recubiertas de solemnidad, otras domésticas, aquellas corrientes, muchas infames, pero todas moviéndose sobre el mismo tablero, que el tablero es uno, aunque múltiple como los misterios y hasta infinito. Tal vez eterno. El hombre cree que su tiempo es el tiempo, sin advertir que existen tantos tiempos que no pueden contarse. Que eso que las estadísticas consideran “la esperanza de vida” sólo es aplicable a tal vez el grano más ínfimo del Universo. Para Gardel, 20 años no eran nada … y qué son 80, 90 e incluso 100, un siglo, frente a los 10.000 millones de años que puede palpitar el sol a base de fisiones nucleares. Por ello, me aterroriza ese miserable y corrompido carpe diem sui generis, ejemplo de vesanía e irresponsabilidad, que practica una clase política que, como me decía hace muy poco el todavía Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, explica que “ la inmensa mayoría de los políticos defiendan su puesto a dentelladas y degüello, no por ninguna vocación de servicio a los demás, sino porque de lo contrario se iría al paro”.

A la sombra de las muchachas en flor “Odette nunca creyó que Swann acabaría por casarse con ella; todas las veces que le anunciaba tendenciosamente que un hombre de buen tono se había casado con su querida, observaba Odette que Swann guardaba un silencio glacial, y a lo sumo, si ella lo interpelaba directamente diciéndole: “¿Es que no te parece bien, no te parece una cosa muy hermosa eso que ha hecho por una mujer que le consagro su juventud?”, contestaba secamente: “Yo no te digo que esté mal; cada uno obra a su manera”. Y Odette casi llegaba a creer posible que Swann la abandonara algún día, como le había dicho varias veces que haría, porque oyó decir recientemente a una escultora: “De un hombre se puede esperar cualquier cosa, son todos una gentuza”, e, impresionada por lo profundo de esa máxima pesimista, la iba repitiendo a cada paso con cara de desaliento, como si pensara “Después de todo, no hay nada imposible: será ésa mi suerte”. Y en consecuencia, perdió toda su fuerza aquella máxima optimista que hasta entonces guiara a Odette en la vida, la de: “A un hombre que nos quiere se le puede hacer cualquier cosa, porque todos son tontos”, máxima que se traducía en su rostro por un guiño que también habría podido significar: “No hay cuidado, no hace nada”. Y entre tanto, Odette sufría pensando en lo que opinaría de la conducta de Swann alguna de sus amigas que se habían casado con un hombre que fue querido suyo menos tiempo que lo que Swann lo era de ella, que además no tenía hijos de él y que ahora gozaba de relativa consideración e iba a los bailes del Elíseo”. (Marcel Proust)

El lenguaje de la calle por montera y montada

Júlia en granate, Ramón Casas. (DP)

El verbo follar es considerado por la Real Academia de la Lengua como una expresión vulgar que significa “tener relaciones sexuales”. Nunca fue un término utilizado en prensa ni en tiempos del franquismo – Oremus. Mea culpa, mea culpa – ni en los inicios de la transición. Posteriormente, con el advenimiento del género llevado hasta el ridículo – tanto en positivo como en negativo – el género como medida de todas las cosas, comenzó el vocablo a aparecer primero en textos y luego en titulares. El personal está de acuerdo y concede que el follar añade a la cópula un componente morboso que coloca a la palabra con mayor facilidad en la senda de la excitación. Como siempre ha habido clases, preferentemente hipócritas, los burgueses se follaban a las putas, pero no a sus señoras, con las que copulaban absque desiderio, ejecutaban el acto marital o hacían el amor, en la mayoría de las ocasiones sin que existiera de por medio amor de ninguna clase. Aunque siempre hubo pornografía, la lengua inglesa consideró que era pertinente trasladar un sentimiento a una acción creadora imposible – make love – algo así como somatizar verbalmente y dulcemente, a través de feromonas y oxitocinas, sensaciones que provienen en gran parte de la ceguera mental que impulsa la perpetuación de la especie. Aún ese descafeinado, lo cierto es que el brutal desarrollo de la industria del primer plano de genitales en acción – mueve en torno a los casi 90.000 millones de euros en todo el mundo y unos 400 millones en España – contribuyó rotundamente a que las palabras vulgares afloraran al lenguaje común, lo mismo que la tecnología de comunicación a través de las redes virtuales. De tal manera que, si el saber no ocupa lugar, el follar, tampoco. Lo que quiere decir, es obvio, que mientras más, mejor.

No sólo el verbo follar follando saltó a la escena para prive, privada y privanza del contribuyente y el evasor fiscal. No, algunas otras palabras y frases cortas registraron nuevas acepciones: el francés pasó a ser, aparte de un idioma exquisito, una fellatio con lengua viva en vez de lengua muerta. El griego, mucho antes de Varufakis, Tsipras, Syriza y la fallida revolución asamblearia, ya era conocido – tanto como el Partenón – como la dilatación del esfínter anal y el falocentrismo creciente, vejatorio y penetrante. La lluvia dorada pasó a ser, de una ensoñación mágica cercana a las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, El Principito, Matilda o Peter Pan, a una vulgar meada degenerativa sobre contendientes sexuales, mucho más unida a los tenebristas vagones del underground, Almodóvar, el Space Oddity promiscuo y bisexual de Bowie, el cutre y sucio rock de Ian Dury o a la intimidad de algunas estrellas de celuloide y papel ligadas a la conspiranoia Illuminati con huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood,. El beso negro no es una oposición caravaggiana al rouge de Chanel ni una manifestación gótica de las hijas de Zapatero. El annilingus es la estimulación, con labios, lengua y saliva, de las terminaciones nerviosas del ano, en tantas ocasiones sucio liberador que se prolonga hasta los emisarios submarinos que se internan en la mar que es el morir. En fin, al fin y al cabo, dicen que es un tal Grey el experto en esas experiencias a priori heterodoxas y en los cómos para llevarlas a cabo. Mi pretensión consiste únicamente en poner de manifiesto que la lengua, siempre viva, y la sociedad que la usa, han llegado a colocar sobre el pergamino términos tabús que no ha mucho hubieran rasgado vestiduras de sátrapas arteros. Ahora se desgarran tangas y medias de rejilla. Por ello y por mucho más, aquí cerca del Teide hemos sabido, sin pedirlo, de las muy cuestionables estrategias follares nivarienses y laguneros de un concejal pesocialista, sus enchufes y empalmes. Pura energía eléctrica sin embargo ajena a la I+D de Thomas Alva Edison, que cargó de iones positivos – los mustios y changados – el reciente Congreso Regional del PSOE, siglas que no significan absolutamente nada y que se encuentran, dicen aunque lo dudo, en fase de recuperación plurinacional pedrista.

Tus amigos? ... haz que te metan en la cárcel ...