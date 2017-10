La secesión o no de los puntos suspensivos

Pasan las cosas tan rápidamente que los análisis se desanalizan y se desalinizan. Que se quedan sosos y no saben a nada. Pierden actualidad con tal fugacidad que sólo se justifican porque ni los periódicos pueden aparecer en blanco ni las televisiones en negro. Consecuentemente, no es posible la moratoria, el tiempo muerto o el año sabático. Ello convierte el trabajo periodístico en la angustiosa búsqueda de, al menos, argumentos que logren rebasar la muerte súbita y se alejen de la ficción. Precisamente, porque cualquier ficción es posible para construir nuevas realidades. La hiperinformación sobre cualquier asunto lleva al ciudadano al agotamiento, por eso es una de la técnicas más empleadas en política y que el común de los mortales conoce como mareo de la perdiz, con permiso de Miguel Delibes. Al cabo, cualquier problema, por importante y profundo que sea, se va diluyendo hasta que surge otro que le arrebata la actualidad. Y así sucesivamente hasta el final de los tiempos dios mediante, aunque haya cosas y casos que permanezcan encriptadas, enquistadas y en estado latente de conservación. Quizá por eso, Jean-Baptiste Poquelin, gran hombre de teatro, comentó un día que “el público admite el error, pero jamás el sopor”.

Schopenhauer: “El patriotismo es la pasión de los tontos” Mario Benedetti.- Tengo la horrible sensación de que pasa el tiempo y no hago nada y nada acontece, y nada me conmueve hasta la raíz. Gustave Flaubert.- No sientes esas náuseas de tedio que impulsan a desear la muerte. No llevas dentro del ti el aburrimiento de vivir, ¡palabra que habría que escribir como veinte H aspiradas para darle toda su intensidad! Cuando entré en tu casa me pareció volver de nuevo al pasado, a uno de esos hermosos crepúsculos tristes del año 1843, cuando aspiraba el aire desde mi ventana, lleno de tedio y con la muerte en el alma. Hay situaciones en que el hombre menos cruel se halla tan desligado de los demás, que vería perecer al género humano sin un solo latido de su corazón. Virginia Woolf.- Dejarse llevar pasivamente es impensable. Antonio Gramsci.- La indiferencia es el peso muerto de la historia. Joël Dicker.- La indiferencia es la razón misma por la cual nunca podremos dormir tranquilos; un día perderemos todo, no porque seamos débiles y nos aplaste alguien más fuerte, sino porque hemos sido cobardes y no hemos hecho nada. Arthur Shopenhauer.- El patriotismo es la pasión de los tontos y la más tonta de las pasiones. Todo lo que sucede, sucede por necesidad. El odio es un asunto del corazón; el desprecio es asunto de la cabeza. Para superar las dificultades es necesario experimentar el deleite completo de la existencia. Ellos ven con los ojos de otros, ellos escuchan con los oídos de otros. Es muy fácil pensar lo que todo el mundo piensa en este momento; sin embargo, pensar lo que todos pensarán en treinta años, no está en el poder de la mayoría. Lo que la gente comúnmente llama destino es, por regla general, nada más que su propia conducta estúpida y tonta. La mayoría de los hombres no son capaces de pensar, sino sólo de creer, y no son accesibles a la razón, sino sólo a la autoridad. Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, es ridiculizada. En segundo lugar, es violentamente rechazada. En tercer lugar, es aceptada como evidente por sí misma. La persona que escribe para los tontos siempre está segura de tener una gran audiencia. Si sospechamos que un hombre está mintiendo, deberíamos pretender creer en él; porque entonces él se vuelve más audaz y seguro, miente más esforzadamente, y es desenmascarado. Cada día es una pequeña vida: cada despertar y surgimiento es un pequeño nacimiento, cada mañana fresca es una pequeña juventud, cada descanso y sueño una pequeña muerte.

Cinco días de octubre

Es el nuevo plazo que el presidente del Gobierno español ha dado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que vuelva a decir lo que ha dicho ya por activa y por pasiva. No me gustan las expresiones Choque de trenes ni Hoja de ruta. Son megatópicos que me enferman. No obstante, para cualquier mente sana, las cosas – gusten o no gusten – están más que claras: el Estado español no permitirá la independencia de Catalunya y el Ejecutivo catalán pretende – utilizando diferentes senderos, vericuetos, mediaciones, mediciones, argumentaciones, regates y, sobre todo, intentando que la cohesión entre los secesionistas no se rompa – insiste en que el fin de todo es conseguir una república catalana independiente. Al contado o a plazos y con el menor coste posible. A ese coste se le ha denominado diálogo. Por ello, Puigdemont anuncia la independencia y de inmediato pide al Parlament que la ponga en stand by para ver si Mariano acude a la tabla redonda del nunca acabar.

Rajoy sigue a la espera de una respuesta de Puigdemont. (EFE).

A mi lo de hablar siempre me ha parecido, en principio, la mejor solución para todo. Hasta que el término, sinónimo de debatir, platicar, discutir, conversar, charlar, llevado al infinito – más en forma de líneas paralelas que jamás se encuentran – hasta que el término, digo, adquiere la condición de tomadura de pelo, toreo, dilación interesada e incluso choteo, cachondeo y reculeo. Siempre se habla de “la acción de Gobierno”, evidentemente porque si no hay acción no hay ejecución de las leyes y, por tanto, el Poder Ejecutivo deja de facto de existir. De modo que llega un momento en que, acreditado el diálogo como un imposible, es preciso actuar. Y ojo, en el caso de Cataluña, no me refiero a la acción del Estado sino también a la de la parte opuesta. No podemos estar así hasta el día del juicio final por la tarde. Por múltiples e importantísimas razones: políticas, económicas, de convivencia, judiciales, de orden público, de relaciones exteriores … Rajoy, enarbolando la bandera que califica “de la prudencia”, ha concedido, ya lo dije, cinco días más a Puigdemont para que vuelva a decir lo que dijo, porque es más que evidente que no puede decir otra cosa. De todos los titulares que he visto estos días, tanto en periódicos nacionales como internacionales, para mi los mejores han sido los de La Republica: “Independencia y seguimos hablando” y el del The New York Times: “Una declaración de independencia en Cataluña, o algo así”. La revista satírica francesa Charlie Hebdo es, evidentemente, mucho más lacerante y agresiva: Los catalanes más gilipollas que los corsos, se lee sobre la foto de tres encapuchados armados que exigen “un debate”. El semanario publica además un editorial titulado La gilipollez o la muerte, donde advierte que en Europa hay 200 lenguas y se pregunta por qué no crear 200 países o ya puestos uno por cada queso o cada vino de una región determinada. Mientras, Rajoy pacta con el PSOE una reforma de la Constitución – ya veremos lo que ocurre cuando haya que poner sobre el papel “la plurinacionalidad” – los que llaman al diálogo lo siguen llamando hasta con señales de humo, la ciudadanía espera al 155 o no y se pasean los símbolos aprovechando que, cuando escribo, vivo el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, y lo español se transforma casi en un pasodoble.

Por cierto, escuchaba este mediodía la locución del triunfal desfile en Madrid y de inmediato, por esas cosas de las neuronas y el inconsciente colectivo, me acordé del NODO, aunque de esos documentales disfruté a posteriori. Prolijo en detalles, el texto llegaba a entrar en la confección de los trajes de los desfilantes. Así que propongo para esa fecha la denominación Pasarela 12-O, mientras que Pablo Iglesias dice que debería ser el “Día de los Pueblos Indígenas”, que es casi como volver al Día de la Raza pero en versión lumpen gobalizada, transversal, multilateral y asimétrica. Veamos aquí el número 1 del NODO (1943).

Militares frente al Rey Felipe VI en la celebración del 12 de Octubre. (EFE).

De otras cosas menos sobadas

Ya lo había notado, como todo el personal circundante, pero acabo de confirmar que este verano y lo que va de otoño, la calufa no ceja en su empeño en mantener caliente al personal, ya en ebullición por la cuestión política comentada anteriormente. Efectivamente, 2017 ha sido el año con más olas de calor desde 1975, cuando el Generalísimo murió sin que nadie haya sido tan loco como para afirmar que ese deceso ha tenido que ver con el calentamiento global. Porque, para algo se hizo la transición que ahora va a tener que volver a transitar, aunque nadie sabe demasiado bien hacia dónde.

Cospedal ante las Fuerzas Armadas. (EFE).

En otro escenario, aquellos que se preguntaban ¿Qué pasa con el Ejército? ya tienen las primeras informaciones, aunque a mi eso de Operación Cota de Malla me suena un poco a película porno. Ya no hay operaciones – ¿recuerdan aquella grosera frase: ¿Por mi, que te operen? – con nombres tan bonitos como Tormenta del Desierto, Odisea al Amanecer, Plomo Fundido, Operación Antropoide, Operación Atila … La posmodernidad ha traído sin duda alguna una pérdida de calidad en función del consumo. En el caso de las Mallas o rejillas, degustación de Butifarra amb mongetes, Pa amb tomàquet i pernil o Esqueixada de bacallà.

No parece probable que Puigdemont y unos cuantos se lancen a los Pirineos seguidos de algunos mossos y mossas para luchar por la independencia catalana. No. No parece posible que suba como lo hicieron Castro y Guevara encaramándose a Sierra Maestra para acabar con Batista. Y suerte que logré escapar. El cuento viene a que todavía, medio siglo después, se sigue hablando del guerrillero por excelencia – muy interesante leer su Diario de Bolivia – y de su fusilamiento sui generis.