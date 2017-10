La Agencia Tributaria Canaria niega que haya dejado de recaudar 30 millones por un problema informático

La directora de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), María Jesús Varona, ha desmentido en un comunicado que existan 30 millones de euros de deuda tributaria próximos a prescribir por la implantación de un nuevo programa informático, tal y como denunció este martes Intersindical Canaria.



Varona explica que hace aproximadamente un año la ATC comenzó a implantar un nuevo software para la recaudación ejecutiva de impuestos.



"El programa está operativo, solo se produjeron algunas incidencias durante la implantación paulatina de los distintos módulos del sistema, inconvenientes lógicos cuando se pone en marcha cualquier programa informático, especialmente de esta envergadura. Además, se están llevando a cabo mejoras continuas en el software para hacer que la eficiencia de los procedimientos sea cada vez mayor", ha referido.



Varona asegura que la ATC ha continuado durante este tiempo las normales labores de verificación que se llevan a cabo desde la recaudación ejecutiva, donde se ha continuado con las tramitaciones de las providencias de apremio, los embargos de cuentas y las subastas, entre otras.



Como consecuencia de ello, la Agencia Tributaria Canaria prevé incrementar la recaudación ejecutiva de los tributos durante este ejercicio respecto a años anteriores, gracias, en parte, a las mejoras continuas implantadas en el programa informático que se utiliza para este fin.



En cuanto al fraude fiscal, María Jesús Varona recuerda que el Gobierno de Canarias tramita la adquisición de un software para detectar el fraude fiscal, que no tiene nada que ver con el programa usado para la recaudación ejecutiva de tributos.



"Se trata de un software muy potente, precisamente preparado para hacer frente a actuaciones defraudatorias también en el ámbito recaudatorio, pero no implica la gestión tributaria, que seguirá llevándose a cabo con los programas existentes", ha aseverado.



Varona ha recalcado que "no existe en el ámbito público nada que permita hacer lo que hace este programa. De hecho, administraciones como la Agencia Tributaria Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social lo han adquirido ya".