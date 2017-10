Alberto Rodríguez: "La aplicación del 155 no va a llevar a ninguna parte, o al menos a ninguna buena"

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha expresado este sábado la oposición de su partido a responder al desafío soberanista del Gobierno de Carles Puigdemont con el artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación cree que "no va a llevar a ninguna parte o, por lo menos, no a ninguna buena".



La decisión del Gobierno español de recurrir a ese artículo supone insistir en "una escalada de tensión, de nerviosismo y de agresiones" que "nos da mucho, mucho miedo", ya que "es una herramienta que no se ha usado hasta ahora y no sabemos hasta dónde van a llegar", ha opinado Rodríguez, parlamentario en el Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.



Rodríguez ha subrayado que su partido "cree firmemente, no solo que había otras vías, sino que sigue habiéndolas, todavía estamos a tiempo" para buscar una solución negociada a la situación.



Y ha agregado que "son muchas voces, en la comunidad internacional y también dentro de nuestro país, y muchos millones de ciudadanos que lo sienten así, que hay margen para el diálogo".



Una vía por la que ha subrayado que sigue apostando Podemos, que no descarta la opción de reformar la Constitución si es necesario para posibilitar una salida pactada al conflicto.



"Si dentro del marco de nuestra legalidad y de nuestra Constitución hay vías para hacerlo, lo haremos, y, si no, lo cambiamos, no hay ningún problema, esto no son las Tablas de Moisés", ha afirmado al respecto, y ha apostillado: "Si tenemos que ir a una reforma constitucional, hagámoslo, con valentía, sin problemas".



Puesto que la solución solo puede conseguirse con la negociación y no con la aplicación del 155, que implica intervenir en el autogobierno de Cataluña y genera "mucha incertidumbre", según Podemos, que considera además que su opinión es compartida por "gran parte de la ciudadanía de nuestro país".



Postura que ha resumido en una frase: "A nosotros no nos gusta que Puigdemont haya amenazado con declarar unilateralmente la independencia, pero tampoco nos gusta que el Partido Popular abra la Caja de Pandora, porque esto sale del marco del conflicto territorial, sale del marco del conflicto Cataluña-España, y entra en el marco de la democracia y las libertades".



Alberto Rodríguez ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas antes de asistir en Las Palmas de Gran Canaria a la inauguración de una nueva sede de su partido, y en relación a la decisión del Gobierno español, del PP, de optar por el artículo 155 de la Constitución como vía para afrontar el conflicto independentista catalán.