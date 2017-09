El PSOE canario cierra su Congreso sin despejar las incógnitas en el grupo parlamentario

El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha obtenido el 69,63% de los votos de los 214 delegados y delegadas que han acudido al decimotercer Congreso del PSOE celebrado en el Teatro Víctor Jara en la localidad grancanaria de Vencidario para su nueva Ejecutiva Regional.

Con 149 votos a favor, 64 blancos y uno nulo Torres ha recibido el respaldo mayoritario para la única lista confeccionada tras una noche muy larga.

Para el Comité Regional (del que forma parte Patricia Hernández), el apoyo ha sido del 70,05% mientras que para el Comité Federal (integrado, entre otros, por Juan Fernando López Aguilar), ha obtenido el 71,96% de los votos.

Para llegar a este momento, el PSOE ha pasado por unos tres meses -- desde que se comenzara a organizar el decimotercer Congreso-- en los que ha transitado por un arduo proceso de primarias con tres candidatos en liza y unas heridas difíciles de cicatrizar aunque en el acto de clausura López Aguilar, Patricia Hernández y Ángel Víctor Torres quisieran escenificar una unidad que aún está por verse.

Juan Fernando López Aguilar, Ángel Víctor Torres y Patricia Hernández. (ALEJANDRO RAMOS)

Cuando ganó las primarias, Torres aseguró que contaría con los dos candidatos. Y así ha sido. Pero ninguno en su Ejecutiva Regional, es decir, en el órgano de toma de decisiones. Mientras el eurodiputado aceptaba "con honor" su integración en el Comité Federal, la aún presidenta del Parlamento de Canarias dijo (después del discurso de Torres, pues se negó a hacer declaraciones antes) que le parecía "bien", refiriéndose no a su lugar en el partido, sino a " las Ejecutivas que elija el PSOE".

Y matiza: "Yo dejé de ser candidata al día siguiente al que terminó el proceso y en este proceso yo soy una más en un Congreso donde lo importante es el PSOE, que es un instrumento de la gente, ni siquiera de sus militantes, ni de los que nos votan, sino de los que necesitan. Esto no es una cosa de nombres".

Pero de nombres fue la noche del sábado al domingo hasta las 5.30 de la mañana, cuando se presentó la única lista. Y, aunque ya están conformados los equipos, queda la incógnita de la portavocía (Iñaki Lavandera) y la presidencia del grupo socialista en el Parlamento, algo que según Torres decidirá una "Ejecutiva permanente" (que aún está por conformarse) el próximo fin de semana, porque en los temas importantes necesitan de tiempo y el nuevo secretario general no quiere tomarlas con las prisas del horario laboral; "tendremos cierto sacrificio con la familia", vaticinó Torres.

Será este grupo de personas quien se encargue también de fijar las posiciones de los socialistas en los temas como la reforma del sistema electoral, la destitución de Santiago Negrín al frente Radio Televisión Canaria o la relación que mantendrá su partido con Coalición Canaria a partir de ahora.

Sin embargo, Torres sí esbozó durante su discurso algunas posturas de su partido respecto a temas de actualidad. Hizo referencia a Zebenzui González, el concejal socialista en La Laguna que envió a un grupo de Wathsapp mensajes machistas, hablando de "ejemplaridad".

"Exigimos ejemplaridad y comportamiento intachable dentro del partido socialista. Y también exigimos responsabilidades cuando no están a la altura, porque eso es regeneración democrática", afirmó.

También se pronunció sobre las microalgas y los vertidos al mar criticando al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, al que ha exigido "dar la cara" y no "mirar para otro lado cuando nuestras playas se contaminan" porque, a su juicio, no es de recibo que "aprovechándose de que es un mes de asueto, no haya información por parte del Gobierno de Canarias".

"Tenemos que decir con absoluta claridad que el Gobierno de Canarias no es que haya actuado mal, es que no ha actuado" en un asunto que considera "fundamental" por el efecto que puede tener en el Turismo, ha declarado Torres.

Aunque también puntualizó que la postura del PSOE en la oposición no va a ser la de decir "no a todo" lo que proponga el Ejecutivo regional, sino que si es bueno para las islas, lo van a apoyar; porque la directriz que propone como guía para el partido es el diálogo.

"Dialogaremos hasta el cansancio, hasta agotar la voz y queda afónicos. Dialogaremos poniendo nuestras ideas y diciendo que no son un cartón absolutamente cerrado, sino que pueden matizarse, que serán flexibles y que no hay puntos que no puedan ser compartidos", destacó.

Además, en sus algo más de 20 minutos de discurso --en el que trató también el tema catalán dando su apoyo a los alcaldes socialistas que gobiernan en esa comunidad autónoma-- su idea principal fue dejar claro que quiere contribuir a hacer del PSOE lo que era antes de los descalabros electorales de los últimos años.

"Las encuestas nos dicen que estamos cerca de volver a ser lo que fuimos", asegura Torres; quien se mostró convencido de que el PSOE volverá "a escribir las grandes líneas de la cohesión social, del bienestar social, de la dependencias o de las listas de espera", porque la izquierda de Canarias "se escribe con las siglas del PSOE".

46 personas en la Ejecutiva Regional para buscar la integración territorial

La amplia lista de la Ejecutiva regional está formada por 46 personas, una cifra alta que Torres justifica con una palabra: "integración". La pérdida de Sebastián Franquis para el puesto de número dos, algo que le daba un gran peso a Gran Canaria en el PSOE, tras anunciar que se presentaba a las primarias insulares de su isla natal abrieron un debate muy intenso para elegir a la persona encargada de la secretaría de Organización.

Fuentes del partido incluso hablaron de que se estaba fraguando una lista alternativa como amenaza, algo que el secretario general de los socialistas niega tajantemente: "En todos los Congresos se da la amenaza de la lista alternativa, que es más mediática que real. En el último de Gran Canaria, cuando presentamos una lista para ir al Congreso Federal también se escuchó la opción de que iba a haber una lista alternativa. Y aquí también. Pero no la ha habido y por tanto es más culebrón mediático que otra cosa".

El palmero Jorge González, que fue el elegido para el cargo, dijo cuando todo hubo acabado que tratará de "aglutinar a todas las sensibilidades" y cree que han "conformado un muy buen equipo para poder hacerlo", donde "no sobra nadie".

Por otra parte, el presidente de la Ejecutiva regional, José Miguel Rodríguez Fraga, ha justificado la decisión de incrementar la cantidad de con el argumento de que alcanzar el respaldo suficiente "es un proceso complejo, en el que hay que articular equilibrios territoriales, sectoriales, de género y de sensibilidades".