Ángel Víctor Torres fija como prioridad del PSOE de Canarias llegar a 2019 con otro sistema electoral

El PSOE de Canarias tendrá como prioridad en el tiempo que queda para que termine la legislatura lograr una reforma electoral que permita a los ciudadanos de las islas votar en 2019 con unas normas que trasladen a su Parlamento el resultado de las urnas de forma "más acorde".



El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves en el foro que organiza la cadena SER que la norma de la "triple paridad" que rige el reparto de escaños en Canarias debe ser "reformada a través del consenso", con propuestas que permitan que "ninguna isla pierda", pero también que propicien que la representación parlamentaria se acerque más al voto.



El PSOE canario sugiere para ello mantener el número de diputados con que cuenta hoy cada isla, con la única salvedad de Fuerteventura, que ganaría uno en reconocimiento a su aumento de población, y establecer una lista regional de diez diputados.



Ello implicaría reformar el artículo 9.3 del Estatuto de Canarias, que fija un máximo de 70 de diputados para el Parlamento autonómico, en un paso que los socialistas están dispuestos a dar en los próximos meses, junto con el de rebajar los "topes" electorales.



Torres ha dicho que quiere "ser optimista" sobre las opciones existen para que en 2019 esté en vigor en Canarias una nueva ley electoral, entre otras cosas, "porque incluso la Agrupación Socialista Gomera está abierta al consenso", ha remarcado, en referencia al partido que con más ahínco ha defendido hasta ahora el sistema de equilibrios que se deriva de la "triple paridad".



El líder de los socialistas canarios ha explicado que en las conversaciones que ha mantenido estos días con representantes de todos los grupos parlamentarios ha observado dos tipo de objeciones a su propuesta: la de quienes sostienen que el ciudadano no entendería que en estos momentos el Parlamento pasara de 60 a 71 diputados y la de aquellos que prefieren que el aumento de representantes se concentre sobre la islas más pobladas.



Sin embargo, Torres considera que se puede explicar al ciudadano la necesidad de ampliar el Parlamento y también entiende que la propuesta del PSOE de una lista regional se puede conciliar con el planteamiento de quienes quieren más diputados para las islas con más población; porque, a su juicio, "lo lógico" sería que en los primeros lugares de las candidaturas que los partidos presenten para la lista regional figuren personas procedentes de esas islas.



El secretario general del PSC-PSOE ha reconocido que esa es su prioridad número 1 para lo que queda de legislatura, para después precisar que también quiere aprovechar la posición de su partido para que los presupuestos de Canarias den "un giro social".



"El Gobierno de Canarias va a tener que acostumbrarse a dialogar con la oposición, porque está en minoría", ha señalado Torres.



El líder de los socialistas canarios no se ha cerrado a ofrecer su apoyo a CC en aquellos asuntos que considere coherentes con el "giro social" que quiere imprimir a los presupuestos, a pesar del desencuentro que los dos partidos arrastran desde hace un año, cuando los nacionalistas expulsaron al PSOE del Consejo de Gobierno.



"No sería la primera vez que el PSOE u otras fuerzas políticas que están en la oposición apoyan a un gobierno en Canarias", ha recordado. Eso sí, ha matizado que los presupuestos de 2018 "deben ser diferentes" que los de 2017, porque Canarias sigue con los mismos problemas en materia de listas de espera sanitaria, educación, dependencia, paro y precariedad en el empleo. "¿En qué hemos mejorado?", se ha preguntado al respecto.



A preguntas del público, Torres se ha alineado, de hecho, con las reticencias del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de CC, a bajar el IGIC, como le reclama el Partido Popular.



"No estamos por la rebaja del IGIC que plantea el PP. Es necesario preservar esos recursos para los servicios básicos", ha argumentado el líder socialista, que, en cambio, ve "con más cariño" la propuesta del Gobierno canario de introducir nuevas bonificaciones en el IRPF para gastos como los de guardería o tratamientos odontológicos para niños.