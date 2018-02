Anticapitalistas Canarias cree insuficiente la propuesta de reforma electoral

Anticapitalistas Canarias, movimiento político que conforma parte de Podemos, ha afirmado este jueves que la propuesta de reforma electoral presentada en el Parlamento de Canarias es insuficiente, ya que al rebajar las barreras de acceso amplía la pluralidad y mejora la representatividad, pero "deja una desproporción" en el voto.



El movimiento político explica que la propuesta del Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias mantiene una desproporción entre el voto y la representación ya que deja el nombramiento de 31 de los 70 diputados en manos de menos del 20% de la población de las Islas.



Anticapitalistas Canarias considera que la reforma pendiente en el Congreso podría también afectar al régimen electoral si no hubiese acuerdo en Canarias, además de que la consideran en el límite de lo que permite el Estatuto vigente.



El PP y el PSOE no quieren avanzar hacia mayor proporcionalidad con una lista autonómica de dos tercios o más de los diputados a elegir porque no se garantizaría el dominio "del tripartito", asegura.



Los anticapitalistas manifiestan que PSC y PP pretenden que la tercera fuerza en votos, CC, no sea la primera en diputados.



Los anticapitalistas entienden que Podemos haya suscrito el acuerdo porque, por limitada que sea la reforma, permite la posibilidad de mayor pluralidad y representatividad, aunque afirman que ese no es sistema electoral al que aspiran.



Anticapitalistas Canarias explica que Coalición Canaria y la Asociación Socialista Gomera (ASG) son contrarios a la reforma porque quieren mantener la triple paridad, lo cual perpetúa el "dominio caciquil" puesto al servicio de los intereses económicos de una minoría social.



Las propuestas de un sector minoritario de Podemos Canarias, las cuales no obtuvieron apoyo en consulta interna, rechazan los resultados de la misma, denuncian la "supuesta ambigüedad" de la pregunta y su plasmación en el acuerdo, y consideran que el aumento del número de diputados encarece el costo del Parlamento.



Los anticapitalistas reclaman que la mayoría de la dirección de Podemos olvida que está legitimada para tomar la decisión y ha propuesto que no aumente el gasto, cosa posible si hay voluntad política.



Anticapitalistas Canarias considera que lo justo es un sistema electoral con circunscripción autonómica mayoritaria de, como mínimo, dos tercios de la representación, en el que se reduzcan las listas insulares y se rebajen las barreras de acceso al 3%.



El movimiento político asegura que no persigue un sistema electoral en beneficio de una opción política, sino avanzar en la proporcionalidad en la representación y en el respeto a las decisiones ciudadanas, que tienen que estar representadas en el Parlamento en la proporción de votos obtenida.