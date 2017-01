Antona: "El ruido aporta poco al debate interno del partido"

El presidente del PP canario, Asier Antona, ha dicho que el "ruido aporta poco al debate interno del partido" después de que Enrique Hernández Bento haya criticado unos tuits de Sergio Ramos, yerno de la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, en los que, a su juicio, usa la imagen de Rajoy para apoyar al aspirante a la reelección.



El líder del PP en Canarias no ha querido ir más allá en la polémica de los tuits de Ramos, miembro del gabinete del presidente del Gobierno, de quien el exdelegado del Gobierno en Canarias ha criticado que en sus mensajes en las redes sociales utilice la imagen del presidente "para decantarse y apoyar a Antona, en un proceso que tiene que ser democrático".



Antona ha hecho estas declaraciones en Fuerteventura, donde ha participado en la convención regional del PP sobre transportes y en la que se han abordado asuntos como las modificaciones que pretende hacer el Gobierno de Canarias de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera y el coste del transporte en la doble insularidad de Canarias.



El popular no ha querido entrar en el debate sobre candidaturas ante el congreso que el PP canario celebrará en marzo para elegir al nuevo residente del partido y ha señalado que su discurso es en "positivo, de sumar y construir y seguir mejorando este proyecto".



Antona ha afirmado que después de recorrer esta semana casi todas las islas, su intención es "estar pendiente de los afiliados, militantes y cargos orgánicos".



Sobre las ganas que, según ha manifestado, tiene Hernández Bento de presentar su candidatura a la Presidencia del partido, Antona ha dicho que "es positivo y legítimo" y ha asegurado ser "muy respetuoso con todos aquellos compañeros que quieran dar el salto a la candidatura del Partido Popular de Canarias".



Antona ha estado acompañado en Fuerteventura por el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria y también candidato a presidir el PP, Juan José Cardona, además de por la secretaria regional del partido, María Australia Navarro, la presidenta de los populares en Fuerteventura, Águeda Montelongo, y otros miembros del partido, como Cristina Tavio.



El popular ha señalado que esta convención regional trata un tema como el del transporte "tan importante para la competitividad de la economía" y ha adelantado, minutos antes de empezar el acto, que en este foro "se hablará de lo que supone el coste de vivir en una isla no capitalina para el transporte".