Antona muestra su desacuerdo con "la actitud" de la dirección del PP de Fuerteventura

La nueva dirección del PP canario diseña ya un calendario de trabajo para preparar las elecciones de 2019 y, hasta entonces, pretende ocupar la centralidad política al considerar que aún se está a tiempo para "enderezar" esta legislatura, ha dicho este jueves su presidente, Asier Antona.

Sobre la situación creada en el PP en Fuerteventura, donde se ha expulsado a un centenar de militantes por estimar que se presentaron en los últimos comicios en candidaturas de otros partidos o que están afiliados a otras formaciones, Antona ha manifestado que no está de acuerdo "con la actitud que está tomando la dirección del partido en esa isla".

"Este partido tiene que abrir puertas y ventanas para invitar a gente y recuperar a mucha otra que se ha ido, pero no para expulsar a nadie, por tanto, la dirección en Canarias va a trabajar para que cada vez sean más las personas que entren en este proyecto", ha referido.

Antes de presidir la primera reunión del Comité de Dirección del partido en las islas tras su décimo cuarto congreso, Antona ha informado a los periodistas que su intención es "engrasar y sacar a la calle" al partido para que esté en contacto permanente con los ciudadanos de todas las islas de cara a la próxima cita electoral.

Para ello, "pondrá en marcha" a sus parlamentarios nacionales, europeos y regionales con el fin de "coordinar la agenda legislativa de los próximos meses".

Antona ha anunciado, además, la puesta en marcha de la primera escuela de invierno del PP canario, en la que expertos invitados analizarán asuntos de actualidad con miembros del partido.

Sobre los temas que marcan la actualidad en Canarias, Antona ha aludido a la previsible aprobación, en el próximo Consejo de Ministros, del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que, a su juicio, serán muy buenos para las islas.

Sobre este asunto, el presidente del PP canario ha considerado que la negociación de las cuentas estatales "va por buen camino" porque "hay una voluntad clara por parte del PP y del Gobierno español de sumar al mayor número de grupos y diputados en este tema", algo que, a su juicio es "un acto de responsabilidad".

"Cuando decimos que no lo aprobamos, estamos diciendo que no solo bloqueamos al Gobierno, sino también que los gobiernos autonómicos, cabildos y ayuntamientos no tenga disponibilidad para llevar a cabo proyectos importantes", ha aseverado.

Además de apostar por que en las próximas elecciones haya un nuevo marco electoral para las islas, Antona ha dicho, en relación a un posible pacto de gobierno entre el PP y CC, una vez celebrados los congresos de ambas formaciones, que a los populares "lo único que les preocupa" es si ambas formaciones son capaces de ponerse de acuerdo en los grandes problemas de las islas, como son la sanidad, la educación, las políticas sociales, la economía, la Ley del Suelo o la política fiscal.

En su opinión, se está a tiempo de "enderezar la legislatura", un objetivo que, según ha dicho, pasa por que CC "acceda" a las "recetas" e iniciativas que el PP ha planteado en el recientemente celebrado Debate sobre la Nacionalidad Canaria, como han sido sus cinco medidas urgentes y 80 propuestas de resolución.