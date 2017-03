Asier Antona: "El gran desafío es que el PP coja las riendas de Canarias"

El presidente del PP canario, Asier Antona, después de la primera reunión del Comité Ejecutivo Regional ha dicho que el gran desafío que afrontarán como formación política son los próximos comicios locales y autonómico, en los que el objetivo es "coger las riendas de Canarias".



"He pedido la máximo dedicación y esfuerzo para estar en todos sitios al lado de los canarios, con todos los sectores económicos y sociales para que el PP siga creciendo porque tenemos el apasionante desafío de ganar las próximas elecciones y, en él, nos dejaremos toda nuestra energía", ha dicho hoy Antona a los medios de comunicación.



En su opinión, el PP canario sale "reforzado y unido" de su decimocuarto Congreso regional, con "todas las ganas, la fuerza y la ilusión" ante su gran reto electoral.



Antona ha reiterado que en su formación "cabe todo el mundo porque es un partido integrador" y que, en él, "todos tienen cabida siempre que vengan a sumar, a aportar y a construir el PP del futuro".



En relación con los encuentros que mantiene el PP con CC, Antona ha puntualizado que "nunca se ha cerrado las puertas ni a CC ni a ninguna fuerza política, estamos permanentemente con las conversaciones sobre la mesa".



"Ahora bien, estamos para hablar no de puestos, ni de áreas, ni de si entramos o no en el Gobierno, estamos para hablar de los principales problemas que tenemos en Canarias y como resolverlos", ha subrayado el dirigente popular.