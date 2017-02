Asunción Delgado (Podemos): "No tiene sentido que cobren dietas diputados que viven en Santa Cruz de Tenerife"

La diputada de Podemos Asunción Delgado ha renunciado a las dietas por asistir a comisiones y plenos parlamentarios, pues considera que no tiene sentido percibir emolumentos por esas tareas si viven en Santa Cruz Tenerife, ciudad en la que está el Parlamento de Canarias.



En una entrevista a Efe, Asunción Delgado ha explicado que al comienzo de la legislatura pidió continuar con su sueldo de funcionaria de la Comunidad Autónoma, inferior al de diputada, y tener dedicación exclusiva en la Cámara legislativa.



Lo que no sabía Asunción Delgado era que no se le consideraría la petición de dedicación exclusiva, algo que le parece absurdo, y también ignoraba que al renunciar al sueldo del Parlamento de Canarias y percibir el del Gobierno regional aumentaría la cantidad que cobraba en concepto de dietas y asistencias.



Ante esa situación, el 14 de enero del pasado año Asunción Delgado solicitó a la Mesa del Parlamento de Canarias que se le quitase el derecho a cobrar por asistencias y que se bajase la cantidad económica de las dietas que percibía, ya que, indicó, la parecía una "monstruosidad" sin sentido recibir dinero por asistir a su trabajo en la isla en la que reside.



Y además las dietas que percibía eran superiores a las de sus compañeros de isla que estaban con dedicación exclusiva.



El periódico Canarias 7 ha publicado que los diputados con dedicación exclusiva perciben 60 euros por casa reunión de comisión o pleno parlamentario a la que asisten, y también ha informado de que veintiséis de los sesenta diputados han declarado que tienen vivienda en Tenerife.



Asunción Delgado criticó el "derecho adquirido" de los funcionarios para percibir dietas de superior cuantía a las de los diputados no funcionarios, así como el derecho al cobro por asistencias, ya que de ese modo ganan un doble sueldo.



Recordó la diputada de Podemos que cuando tomó posesión como diputada y renunció al sueldo de este cargo para continuar con el de funcionaria alguien comentó que hacía "como casi todos", y esas palabras le produjeron extrañeza al principio pero seis meses después comprendió el motivo de hacerlas.



A su petición de dedicación exclusiva y quitar los emolumentos por asistencias y bajar las dietas, la Mesa del Parlamento respondió con un descenso de la cuantía de las dietas a todos los diputados en sus mismas condiciones, pero les mantuvo el cobro por asistencias.



El 1 de febrero de este año Asunción Delgado ha renunciado a cobrar dietas y asistencias y ha reiterado que se le considere la dedicación exclusiva.



Asunción Delgado también reclama que se ahorre dinero destinando una sala del Parlamento de Canarias para que grupos de personas pueda reunirse en Tenerife y hablar por vídeoconferencia con colectivos de otras islas.



A su juicio es "increíble" que en la era de la tecnología no haya una sala para esa finalidad, cuando se ahorraría "mucho dinero en vuelos".



La diputada de Podemos reclama asimismo que el Parlamento de Canarias se replantee las dietas, pues cree que no tiene sentido cobrarlas por acudir a una reunión en la misma isla en la que se vive, y no pagar los desplazamientos que los diputados hacen a otras islas en el ejercicio de su actividad parlamentaria.



Opinó Asunción Delgado que los viajes de diputados a otras islas tendrían que abonarse y que para ello sería preciso entregar los justificantes de los desplazamientos, así como los motivos por los que se hace y con quienes y para qué se reúnen.



Comentó que el alojamiento y la manutención que ha hecho en otras islas, cuando ha viajado por su actividad parlamentaria, los ha pagado de su bolsillo, y ha recordado que "todo" el dinero que ha percibido del Parlamento de Canarias, "y que es un dineral", lo ha dado a los proyectos que financia Podemos.



Asunción Delgado ha declarado que ha renunciado de forma expresa a las dietas después de intentar que la Mesa del Parlamento de Canarias fuese la que pensase en un sistema más "justo y lógico", pero entiende que hay "intereses" que son contrarios a los cambios, y ha señalado que algunos diputados que son funcionarios se han opuesto a que se retire el cobro por asistencias.



La diputada de Podemos ha insistido en que siempre ha sido contraria a gastar de forma inadecuada el dinero público, y ha recordado que un diputado es un empleado público y por ello debe tener las mismas dietas, "no más".