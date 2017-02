José Manuel Baltar vincula pedir más dinero para Sanidad a los resultados obtenidos en la gestión

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha vinculado en el Parlamento de Canarias la solicitud de más Presupuesto para su departamento a "demostrar que el nivel de los resultados es acorde con lo solicitado".

Baltar, que compareció tanto a petición propia como a la de los grupos Socialista y Nueva Canarias (NC) para explicar los objetivos que se ha marcado para Sanidad hasta el final de la legislatura, insistió en varios momentos de su intervención en que "no todos los problemas tienen solución poniendo más dinero".

"No sé si estamos infrafinanciados, aún no tenemos un estudio sobre nuestros Presupuestos, pero sí que puedo asegurar que, con independencia de la buena voluntad, dedicación y esfuerzo de quienes han estado al frente, contemplamos que han existido realidades distintas con los mismos presupuestos, y que en un momento funcionó y en otros no, con resultados completamente dispares", dijo Baltar.

Y es que el nuevo titular de la Sanidad pública canaria cree que "se han puesto a veces incentivos en el sistema que no han estado alineados con las necesidades de los ciudadanos ni de los profesionales" del Servicio Canario de Salud (SCS).

De esta manera Baltar se desmarcaba de las tesis esgrimidas por el líder de NC, Román Rodríguez, y el portavoz socialista, Marcos Hernández, para quienes parte de la "grave crisis en la que está inmersa la Sanidad canaria es porque está infrafinanciada".

Menos dinero que el gasto de 2016

Así, el también portavoz de NC ha recordado que la financiación de la Consejería "siempre está por debajo del gasto real, y le adelanto que en 2017 estará de 150 a 200 millones por encima de lo presupuestado porque para este año ya tenemos menos dinero de lo que se gastó en 2016".

Esta falta de inyección económica, según Rodríguez, también repercute en la "desmotivación" de los profesionales, "que tienen la sensación de que pagan los platos rotos" y de que las infraestructuras del sistema público sanitario estén caducas y obsoletas.

Por su parte, el portavoz socialista, que había pedido "desterrar la idea que se extendió este verano de que con más dinero se ha hecho menos" (en clara referencia a las críticas que el presidente Fernando Clavijo hizo a la gestión del ex consejero socialista Jesús Morera), recordó que el 80% de la financiación del sistema sanitario proviene de fondos del Estado, que se han ido recortando durante los últimos cinco años.

"Se hace sostenible lo que se quiere sostener", dijo el representante del PSOE. "Solo espero que no le pongan desde dentro palos en la rueda, como le pasó a su antecesor Morera", remachó.

En cuanto al Grupo Popular, el diputado Zacarías Hernández instó al consejero a convencer al presidente Clavijo de que es necesario obtener más recursos económicos, pues el problema sanitario "se le ha ido de las manos".

Al respecto, Baltar esbozó la necesidad de "explorar vías alternativas de financiación más allá de la Comunidad Autónoma" (como la revisión del sistema estatal) y apuntó hacia "programas de incentivos por productividad y logros por objetivos" y un "plan de infraestructuras y de optimización de los equipamientos, servicios y equipamientos compartidos".

Sobreesfuerzo auditor

El otro punto de discrepancia se forjó en torno al sistema de concertación con la sanidad privada (sector de donde procede el consejero), pues el portavoz de NC insistió en que hay que auditar el sistema, calificando de "torpeza política" que los grupos de CC, PP y Mixto lo hayan impedido, pues se transmite la sensación de que "algo se quiere ocultar".

En este sentido, el consejero aseguró que "soy un firme partidario de las auditorías", pero incidió en que las mismas "requieren un sobreesfuerzo terrible" por parte del SCS que "retrasaría el trabajo" de "rematar" el plan iniciado por su antecesor para "revisar y poner al día" los conciertos sanitarios.

En este punto, el diputado Juan Márquez (Podemos) se ha preguntado si la "externalización" genera beneficios, resaltando que el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria "recuperaría dinero" si retomara la medicina nuclear.

Por su parte, el portavoz socialista dijo que "solo hay que derivar a la privada los servicios que no sea capaz de solventar el servicio público", pero insistiendo en que posiblemente la externalización disminuiría si el SCS "trabajara al 100%".

El reto de las listas de espera

Durante su comparecencia, Baltar hizo hincapié en que su objetivo es "garantizar la sostenibilidad del sistema público, y que sea de calidad", para lo que quiere buscar la "corresponsabilidad de gestores, profesionales y pacientes"

Por ello, dijo que uno de sus "mayores retos" es conseguir rebajar las listas de espera e "incrementar la accesibilidad de los ciudadanos a la sanidad pública" mediante "planes de actuación con incremento de recursos", ampliación de los horarios y de "la actividad de las instalaciones", contratando para ello "equipos concretos".

En este sentido, el portavoz de los conservadores insistió en que lo "prioritario" es acabar con la "hemorragia" de unas listas de espera que el año pasado crecieron un 7,5% respecto a 2015 y que afectan a más de 38.000 canarios, mientras que la nacionalista Elena Luis, del Grupo Nacionalista, también lamentó el referido aumento.

Precisamente, para el líder de NC las listas de espera, más el "colapso en Urgencias", es lo que ha llevado a los usuarios a "desconfiar" del SCS hasta el punto de que "los trabajadores más humildes" hayan decidido suscribir seguros privados, siendo "el único sector que ha crecido durante los años de crisis".