Baltar espera que los datos de las listas de espera de Sanidad empiecen a cambiar en junio

El consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar , ha confiado este lunes en que las cifras de las listas de espera sanitarias en Canarias empiecen a cambiar a partir del próximo 30 de junio, cuando se actualizarán sus datos, con los que ha asegurado que está "muy ilusionado".



En una conferencia que ha ofrecido en el foro que organizan los periódicos La Provincia y La Opinión, Baltar ha declinado adelantar esas nuevas cifras, que ha indicado que responden a una "medición exhaustiva" de la actividad de los profesionales, que ha crecido de forma "significativa".



Baltar ha hecho hincapié, además, en cómo se han implicado los equipos de trabajo de los grandes hospitales y los centros de salud para conseguir reducir las esperas.



En relación a los datos del Ministerio de Sanidad publicados el pasado 23 de junio, que situaban a los pacientes de Canarias como los que más esperan de toda España para ser operados en su sanidad pública, en concreto seis meses y dos días, y los segundos que más tardan en conseguir que les reciba un especialista, con casi cuatro meses, ha dicho que "no son novedad".



Se trata de datos a 31 de diciembre de 2016, que ya fueron dados a conocer en su momento y que "por mucho que se repitan no cambian la situación", ha afirmado el consejero, quien ha añadido que desconoce los "intereses políticos" por los que se han sacado de nuevo, coincidiendo con la celebración, la pasada semana, de un Consejo Interterritorial de Sanidad.



En cuanto al comunicado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias que "cuestiona su credibilidad", porque sostiene que las listas de espera han aumentado en abril en determinadas especialidades, Baltar ha dicho desconocerlo, si bien ha recordado que se incorporaron 16 servicios más, con lo que las cifras aumentan y que, por la información de que dispone "no han subido".



En su conferencia, el consejero ha avanzado además que espera contar el 15 de septiembre con una ficha financiera del documento que está elaborando su departamento con los sindicatos, los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes, que confía en que se convierta en el pacto por la sanidad que se reclama.



En este documento se recogerán aportaciones para los presupuestos sanitarios de 2018 en los que, por primera vez, se dará la oportunidad a los ciudadanos de todas las islas para que participen en las cuentas de la Consejería a través de los consejos de salud, mediante un sistema que se ultima y que está previsto tener concluido a mediados de julio.



El consejero se ha referido a algunos de los cambios que se han ido introduciendo para la mejora de la sanidad, como los diez primeros planes de accesibilidad territorial que tienen como finalidad acercar las especialidades a las islas, el impulso de la sanidad telemática, la reorientación de los incentivos a los profesionales y la estabilidad laboral.



Sobre este último punto, ha indicado que la Consejería trabaja para cerrar la oferta pública de empleo de 2017 y consolidar las de los años 2015 y 2016.



En su intervención, Baltar también ha defendido la necesidad de los conciertos entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, acuerdos que son "legales", aunque están acogidos a una normativa "desfasada", y ha alertado sobre los problemas que generará en la sanidad el envejecimiento poblacional, entre otras cuestiones.