Baltar no tiene problema en auditar las listas de espera sanitarias, pero se desentiende de la huelga de ambulancias

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha asegurado hoy estar dispuesto a que se haga una auditoría de la situación de las listas de espera en los servicios de salud de las islas como ha reclamado el PP y que "no habrá ningún problema" para ello.

Ya que "soy tremendamente partidario de las auditorías, siempre que las auditorías sean para construir", por lo que, "si lo que vamos a hacer es auditarnos para que lo malo que nos den poder corregirlo y mejorar lo bueno y potenciarlo, encantados de auditar lo que haya que auditar", ha declarado Baltar.

Quien ha dicho que él mismo se ha "sometido voluntariamente a miles de auditorías" y que, "ahora mismo, en el Servicio Canario de Salud los centros se someten habitualmente a auditorías de calidad y otras".

Sin embargo, José Manuel Baltar ha rechazado, por contra, atender la petición que ha hecho el PSOE a su Gobierno, de Coalición Canaria, para publicar los datos de las listas de espera sanitarias mes a mes en vez de semestralmente, como se viene haciendo.

Puesto que eso "me parece un atraso, porque no considero que aporte nada", ha justificado su posición.

Y ha agregado: "A día de hoy, en nuestros planteamientos no está eso, está el cumplimiento del Real Decreto" que regula la información sobre esas listas, y que "contempla que la publicación debe ser semestral".

Por eso, "nosotros vamos a cumplir la ley" y seguir difundiendo esos datos de forma semestral y no mensual, ha finalizado el consejero, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras presentar las novedades de un proyecto de musicoterapia hospitalaria que se desarrolla en el archipiélago con el respaldo de la Fundación Mapfre Guanarteme.

La huelga "no le corresponde"

El consejero rechazó intervenir en el conflicto entre sindicatos y patronal del sector de ambulancias del archipiélago que ha llevado a anunciar una posible huelga, con el argumento de que "no le corresponde" hacerlo.

"Yo en lo que no me voy a meter es en negociaciones del convenio que son propias e internas de las empresas. No me corresponde y no creo que sea correcto que lo haga", ha afirmado Baltar a preguntas sobre el anuncio de esa posible huelga, formulado por los sindicatos Comisiones Obreras y USO.

Un anuncio que ha dicho que le preocupa, en la medida en que "el tema del transporte ha sido prioritario desde el primer momento" en que asumió su cargo, por considerarlo un factor determinante para mejorar la gestión de los servicios de salud, aunque matizando que no entiende que sea su función intervenir en el conflicto entre trabajadores y patronal del sector.

Desde ese planteamiento, Baltar ha argumentado que, en lo referente a ese sector, sus planes se limitan a tramitar la convocatoria de un nuevo concurso para renovar la adjudicación de los servicios del transporte sanitario público que está pendiente de sacar a licitación.

Concurso que "tenemos como objetivo sacarlo de forma inmediata", después de que "no pudo hacerse el año pasado" debido a que "precisábamos un incremento presupuestario de sobre 14 millones de euros para poder licitar el concurso en las condiciones en que actualmente es exigible sacarlo", ha expuesto.

Trato "inmejorable"

El consejero negó que falte personal en los servicios de urgencias de los hospitales de las islas, donde aseguró que el trato que se da a los pacientes "sigue siendo inmejorable, como siempre".

Baltar ha salido, así, al paso de las acusaciones de mala gestión de la sanidad que han hecho a su Ejecutivo, de Coalición Canaria, los partidos de la oposición del Parlamento regional, sosteniendo que esa es la causa de las imágenes de pacientes instalados en pasillos y otras dependencias no destinadas a albergar a enfermos que se han difundido para denunciar la situación de las urgencias.

Imágenes que ha dicho que son producto de la combinación de dos factores: el incremento de los pacientes que acuden a esos servicios como consecuencia de la gripe, del agravamiento de pacientes crónicos ocasionado por la climatología invernal y de los incidentes propios de las fiestas del carnaval y la falta de espacio de las instalaciones hospitalarias.

Una falta de espacio que ha afirmado que trabaja por solventar su departamento, mediante la ampliación de las dependencias de esos centros sanitarios.

Prueba de ello es que, por ejemplo, en el hospital Insular de Gran Canaria, uno de los afectados por los problemas registrados en las urgencias, "hay un área nueva pendiente de apertura, que está finalizada y entregada, si no recuerdo mal, hace escasos días", ha señalado, agregando que "eso podrá aliviar de forma significativa" su situación.

En todo caso, el consejero ha insistido en que la atención que se presta a los pacientes es la adecuada, porque "todos los planes de contingencia se van desarrollando de acuerdo a lo que estaba previsto en el Plan Sanitario de Urgencias de Canarias", con lo que, "realmente, desde el punto de vista asistencial, el tratamiento sigue siendo inmejorable, como siempre".

Desde ese planteamiento ha opinado que "el problema grave es tener que permanecer en urgencias en condiciones de acogida que son desastrosas, si nos atenemos a los espacios, porque -ha argumentado- no tenemos más espacio que el que tenemos, y esto es lo que causa que la gente tenga que esperar en los pasillos y que pierda su intimidad".

Puesto que, pese a que, genéricamente, "la sanidad tiene una necesidad infinita de recursos", lo cierto es que "puedo asegurar que, a día de hoy, hemos cubierto todas las peticiones de personal", ha proseguido.

Además, ha considerado que sus aseveraciones están respaldadas por las críticas que han hecho algunos representantes del personal sanitario en relación a que, "con el espacio que tenían, no podían desenvolverse correctamente" porque no todos los trabajadores disponían de sitio suficiente.

Porque "eso quiere decir que hay un número de profesionales que se ha reforzado de forma significativa", ha argumentado.

Y ha reiterado que también se trabaja para solucionar esa situación, aunque matizando que es una labor que requiere más tiempo porque implica dotar de nuevas instalaciones a los hospitales o reordenar espacios en ellos para ampliar la superficie destinada a urgencias.

Si bien ha sostenido que se busca cómo solventar esas carencias, sea de un modo u otro.

"Estamos analizando cómo poder dar salida al Doctor Negrín, que es uno de los hospitales que tiene problemas de acogida" en urgencias, un fenómeno que, por otra parte, "creo que en el hospital Insular quedará solventado con la ampliación que se va a tener ahora mismo", ha declarado al respecto.