Barragán: "NC debería buscar votos para presentar moción contra Clavijo"

El secretario general de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), José Miguel Barragán, ha asegurado hoy que lo que debería de hacer Nueva Canarias (NC) es buscar votos para presentar una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo.



José Miguel Barragán, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que con la exigencia de una cuestión de confianza NC sigue alimentado su discurso de que Canarias no es estable, cuando, ha agregado, el Ejecutivo de las islas "sigue estable aunque en minoría".



Ha recordado, tras reunirse con la portavoz de Ciudadanos en Canarias y diputada nacional, Melisa Rodríguez, que el expresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, que es ahora diputado de NC, no se presentó a una cuestión de confianza cuando la reclamó el PSOE.



Según Barragán, no hay ningún inconveniente en que Clavijo comparezca en el Parlamento cuando lo decida la Cámara.



Preguntado por la posible entrada del PP al Gobierno canario, ha dicho que al Ejecutivo presidido por Clavijo le gustaría construir una mayoría más estable firmando un pacto de gobernabilidad.



Pero si no es posible ahora, ha continuado, CC buscará un gobierno en minoría con fuerzas que apoyen desde fuera para que el ejecutivo sea estable y funcione.