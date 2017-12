Bronca en el pleno de Mogán por presuntas concesiones a dedo a la constructora Satocan

El pleno del Ayuntamiento de Mogán vivió este jueves una bronca, habitual por otro lado, entre la alcaldesa, Onalia Bueno, y la concejala de Nueva Canarias, Isabel Santiago, después de que esta planteara dos preguntas sobre presuntas concesiones a dedo a la empresa Satocan.

“El Gobierno de Ciuca-PSOE ha adjudicado a lo largo de este mandato varias obras a la empresa Satocan, tales como la guardería de Arguineguín, reparación del muro en Playa de Patalavaca, reformado de infraestructuras de saneamiento en el barranquillo Andrés, acondicionamiento y adaptación de accesibilidad de edificio público de aula de mayores en Arguineguín, ¿puede la alcaldesa explicar al pleno si ha negociado con la empresa Satocan la adquisición del parquin de Mogán, propiedad de la sociedad Parquin de Mogán, participada mayoritariamente por la empresa Satocan?” fue la primera cuestión planteada por Santiago, a la que siguió: “¿qué hay de cierto que esa empresa podría ser la preferida de la alcaldesa para adjudicarle las obras en licitación del Parquin de Arguineguín con un presupuesto superior a ocho millones de euros?”.

Onalia Bueno, que había amenazado con la expulsión de la concejala hasta en tres ocasiones durante el largo pleno, acusó a Santiago de “obrar de mala fe porque intenta levantar sospechas de corrupción constantemente” y de relacionarla con las empresas “que si Aguas de Arguineguín, ahora Satocan”.

“Con los años que lleva aquí en esta corporación y a la cual nos lleva cada dos por tres a la Fiscalía, tiene que saber que la escuela infantil es un procedimiento abierto porque supera el millón de euros, la reparación de Patalavaca fue un negociado sin publicidad, el saneamiento del Barranquillo de Andrés, un procedimiento abierto, más de un millón de euros, la accesibilidad al Aula de Mayores, un negociado sin publicidad, y el parquin de Arguineguín, permítame usted que se presenten las empresas cuando termine, una vez resueltos los recursos que usted interpone constantemente para obstaculizar la labor de este gobierno”, agregó Bueno, visiblemente molesta.

Así mismo, la líder de Ciuca, que gobierna en coalición con el PSOE, recordó que ella no acude a las juntas de gobierno ni las mesas de contratación “como usted y el compañero Maicol [portavoz del PP] me recriminan”. “No estoy en nada de eso, por lo que usted no puede acusar o levantar sospechas, que es lo que le encanta, porque detrás de eso siempre se esconde esa mala fe que tiene usted”, afeó Bueno, que le exigió “menos mala fe y más responsabilidad con el acta que está ejerciendo”, a la vez que calló las réplicas de Santiago con un “no tiene palabra, le estoy diciendo”.

Además, la alcaldesa durante su respuesta sacó un ataque recurrente a Santiago durante este mandato, y es decirle que la pareja de esta trabaja para el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canarias. "Si alguien tiene que levantar sospechas ante su acción quizás tendríamos que ser nosotros y lo que hace el director general de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, que ya rendiremos cuentas cuando llegue el momento oportuno", a lo que ante la pregunta de la concejala de la oposición de si se trataba de una amenaza, aseveró que "no es ninguna amenaza".

Bueno mostró su incomodidad con el momento cuando quiso dar paso a la cuestión planteada por el popular Maicol Santana, queriendo no contestar la primera pregunta de Santiago, quien al recordársela la respuesta fue un breve y nervioso: “el rescate del parquin de Mogán, pues mire, pues no. La persona que le pasa la información que se la dé mejor documentada”.