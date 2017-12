La secretaria local de CC en Mogán se da de baja del partido por los acercamientos nacionalistas a Onalia Bueno

Catalina Cárdenes, hasta este martes secretaria local de Coalición Canaria (CC) en Mogán, se ha dado de baja del partido a través de un burofax remitido al secretario insular del partido, Pablo Rodríguez, y ha comunicado que "no descarta incorporarse a otro proyecto político nacionalista como el que representa Nueva Canarias".

Entre los motivos alegados por Cárdenes está el acercamiento que CC está realizando a Ciuca Mogán, el partido de la alcaldesa Onalia Bueno, de cara a las próximas elecciones locales de 2019. Aunque Bueno negó el pasado mes de noviembre que su partido no cuestionaba abandonar sus siglas, dejaba abierta la puerta a una alianza para estos comicios.

"Acercarse a Ciuca para buscar hipotéticos pactos electorales" para la política significa que CC "no piensa de forma honesta en lo que es mejor para los ciudadanos" y solo mide "en términos de rentabilidad electoral, que tampoco está garantizada". Además, añade que "no es coherente apostar por alianzas electorales a cualquier precio" porque " la sombra de posibles irregularidades en el proceso electoral no son una buena carta de presentación para ninguna formación política".

La exsecretaria ha expresado que también "la desilusión y la decepción que ha significado el giro dado por Fernando Clavijo al proyecto nacionalista" ha influido a la hora de dar el paso para dejar de estar al frente de la formación municipal, cargo en el que llevaba más de una década.

A su parecer, el partido tenía "desinterés" por Mogán en los últimos años y por ello le ha tocado "dar la cara sola por un proyecto que nunca se interesó ni por el municipio ni por los vecinos".

"El modo de hacer política de CC y el funcionamiento interno del mismo pone de manifiesto que lo más importante es la obtención del poder, sin importarle qué es lo que se debe hacer una vez que se consigue, para después perpetuarse en él", sostiene Cárdenes.

La exsecretaria recuerda al que fue su partido que "los políticos deben estar al servicio de la ciudadanía, deben ser ejemplares y por tanto predicar con el ejemplo, y apostar por aquellos proyectos que persigan mejorar el desarrollo social, económico y cultural de los municipios. Y esto en CC, hace mucho tiempo que no se practica".

Así mismo, Cárdenes apuntó que en el 2015 era partidaria de que en Mogán se apostara "por un pacto para la regeneración democrática" que pasaba por un tripartito entre PP, Nueva Canarias y PSOE ya que el mandato de los ciudadanos era "no más mayorías absolutas y que los partidos minoritarios deben estar en el gobierno de Mogán. Sin embargo, este proyecto no fue posible y hoy gobierna Ciuca con el apoyo del PSOE".

La exsecretaria entiende que el acuerdo entre Ciuca y los socialistas "es un pacto de supervivencia política" que ha provocado "el estancamiento del desarrollo de Mogán en todos los aspectos".

"La alcaldesa no ha sabido coger las riendas de Mogán para cambiar las cosas, los tics dictatoriales, la falta de diálogo, el modo en el que se gestiona la política de personal, el aparente favoritismo frente al mérito y la capacidad, así como la imposibilidad de sacar adelante los proyectos estratégicos que necesita Mogán y sus ciudadanos", concluye Cárdenes.