CC presiona al PSOE para que apruebe sus enmiendas a la Ley del Suelo.

Tensión entre nacionalistas y socialistas en la primera reunión de la ponencia que debe debatir las 533 enmiendas a la Ley del Suelo. José Miguel Ruano (CC) recordó a la socialista Nayra Alemán que "existen los apoyos suficientes para aprobarse con mayoría absoluta" de 33 diputados (CC, PP y ASG) y, por tanto, "si el PSOE no se suma será por razones ajenas a la Ley".

Durante la ponencia, y como han reconocido tanto Ruano como Alemán, el portavoz de CC dijo que "nosotros hemos cumplido en nuestras enmiendas con la 'Adenda 2' que suscribieron José Miguel Pérez (ex secretario general del PSOE canario) y José Miguel Barragán (secretario general de CC)" el pasado mes de noviembre con la intención de salvar el pacto de gobernabilidad en Canarias.

"No quiero que se entienda en clave de amenazas, porque la mayoría no existe, sino de reflexión por parte del PSOE de que si tiene voluntad real de consenso, es bueno que lleguemos ya a un acuerdo y si no, pues no merece la pena hacer el esfuerzo y podríamos decidir retirar nuestras enmiendas", aseguró Ruano tras la ponencia.

Para el portavoz de CC, "un acuerdo a 48 es mejor que a 33 pues cuanto mayor solidez parlamentaria tenga la Ley, más perdurará en el tiempo".

Enmiendas no asumibles por el PSOE

Sin embargo, Alemán ha sido clara al afirmar, al término de la reunión, sus ex socios "no pueden estar pidiendo ya una posición del PSOE e impedir que, en un momento dado, podamos votar en contra" el texto, pues la posición final dependerá del conjunto de la norma y no solo de las modificaciones a las que se refiere CC.

Además, la ponente socialista dice que las enmiendas de CC "no son los suficientemente asumibles para los socialistas, porque se incumple la 'Adenda 2' y creemos, sinceramente, que podrían haber ido más allá", por ejemplo, en relación a que "los informes sobre evaluación ambiental de los planes insulares sean preceptivos y vinculantes".

En concreto, la Adenda 2 afirma que "se apuesta por la garantía de que la evaluación medioambiental estratégica de la ordenación del planeamiento se apruebe por un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma de Canarias", una redacción que disgusta al PP.

Asimismo, socialistas y nacionalistas pactaron contener al máximo el consumo del suelo rústico y un mayor control de sus usos complementarios y no derogar sino "mantenerse con rango reglamentario" de las Directrices de Ordenación.

Esta tensión entre CC y el PSOE ha sido calificada de "bastante grande" por parte de los ponentes de Podemos (Natividad Arnáiz) y Nueva Canarias (Román Rodríguez), para quien Ruano "poco menos que afirmó que 'derechizará' la Ley si el PSOE no acepta sus enmiendas".

"Una Ley tan ultraliberal que incluso diputados del PP me decían recientemente que ellos, en solitario, no se hubieran atrevido a tanto", insistió Rodríguez.

"no es lógico que CC amenace con guardarse unas enmiendas para su aprobación final en el pleno en función de que el PSOE acepte la Ley o no, pues si presentan unas modificaciones, se supone que es porque creen en ellas", dijo la ponente de la formación morada.

Dilación VS. Aceleración

El otro foco de conflicto, apuntado por Arnáiz, fue el relativo a las reuniones de la ponencia, pues CC, PP y ASG acordaron que sean todos los viernes y el resto consideró que, debido a la abultada agenda de comisiones parlamentarias, se realizara cada quince días.

"CC puede permitirse el lujo de tener a uno o dos ponentes trabajando la Ley, pero otros grupos con menos diputados no podemos hacerlo", dijo Arnáiz.

"No me gustó que el PSOE se sumara a la petición de que las reuniones fueran quincenales, pues aquí estamos para trabajar todos los días", dijo Ruano, para quien esta petición se enmarca dentro de las "maniobras de dilación" con las que Podemos y NC quieren retrasar la aprobación de la Ley.

Al respecto, Alemán dijo que "me da igual que sea cada siete que cada diez días, pero es imposible que con la carga de trabajo que existe, las reuniones puedan ser todos los viernes, porque coincidirá con otras comisiones en las que los ponentes deberemos estar".

Por ello, acusó al Gobierno y a CC de "maniobras aceleradoras" para tener aprobada la norma cuanto antes, pues la propia consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dicho públicamente que debe ser aprobada en abril.

"Los plazos de tramitación y debate los marca el Parlamento, no el Gobierno", afirmó la socialista.

"No sé si será en abril o mayo, pero en todo caso estará aprobada antes de que finalice el período de sesiones", ha concluído Ruano.