CC ve buena "disposición" en Rajoy para acordar el nuevo Estatuto y el REF y el PP niega que vaya a suavizar su oposición

Coalición Canaria asegura que en la reunión que sus dirigentes mantuvieron este jueves con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, comprobaron que existe "buena predisposición" para llegar a acuerdos en torno al nuevo Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF).



En declaraciones a los periodistas, el secretario general de CC, José Miguel Barragán , ha explicado que los nacionalistas pretenden que las enmiendas que se introduzcan en el Congreso a la reforma del Estatuto que en su día fue aprobada en primera instancia por el Parlamento canario tengan "el máximo consenso".



También buscan que se agilice el trámite parlamentario del REF y que se garantice que los recursos que Canarias obtiene a través de ese instrumento no le computarán en el reparto de la financiación autonómica, una posición que también comparten con Nueva Canarias.



"Eso es lo que hemos hablado y ahí estamos buscando el acuerdo definitivo. Y hay buena predisposición para ello", ha indicado.



Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el líder de CC, José Miguel Barragán , aprovecharon su encuentro con Rajoy para trasladarle su impresión sobre las repercusiones que el conflicto secesionista en Cataluña tiene sobre el resto del país.



CC cree que esta situación está llevando a no tomar decisiones "que se tienen que tomar como país" y que afectan a todas las autonomías; por ejemplo, aprobar los presupuestos del Estado.



Mariano Rajoy y Fernando Clavijo hablaron al respecto sobre si la falta de presupuestos condiciona los convenios bilaterales que Canarias tiene con la administración central, algunos de los cuales tienen que renovarse en 2018.



Según ha explicado este viernes Barragán , también analizaron si esos convenios pueden ampararse, a falta de presupuestos del Estado, en reales decretos leyes, una posibilidad que ha sugerido el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.



"Y parece que sí, que es viable. Eso nos da cierta tranquilidad de que los convenios que firmemos este año se puedan hacer mediante decreto ley", ha añadido el dirigente nacionalista.

El PP ve "voluntad clara" de CC para los PGE

Por su parte el líder del PP de Canarias, Asier Antona, ha manifestado este viernes que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha recogido la "voluntad clara" de Coalición Canaria de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras la citada reunión.

Todo ello, manifestó Antona en declaraciones a los medios, en un encuentro en el que se abordó los temas que marcan la agenda canaria y que "preocupan" a los canarios, posibilitando con ello que el Gobierno central pusiera de manifiesto su "sensibilidad" para cumplir con dicha agenda canaria.

Sin embargo, agregó, previamente al cumplimiento de la agenda canaria "es fundamental" la aprobación de los PGE porque "sin presupuestos no se puede implementar, no se puede desarrollar, no se puede avanzar en la agenda canaria". "Es lo único que ayer se abordó y de lo único que ayer se habló", aseguró.

En este sentido, al ser cuestionado si con este encuentro el PP tiene asegurado el voto de CC para sacar adelante los PGE de 2018, reiteró que existe "voluntad clara" de los nacionalistas de apoyar estos presupuestos "pero fundamentalmente porque son buenos para Canarias, lo han sido los del año 2017 y lo van a ser los del año 2018" porque ese desarrollo de la agenda canaria también implica temas como la reforma del Estatuto de Autonomía o la aprobación definitiva de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Así ante el previsible apoyo de CC a los PGE y al ser cuestionado si esto conllevará que el PP suavice su posición en el Archipiélago, Antona matizó que si bien no es un tema que se abordara en la reunión entre Rajoy y Clavijo, tanto el presidente del Gobierno de España como la vicepresidenta y la dirección del PP le han solicitado "no solo que cambie la estrategia, sino que intensifiquen y que sean la alternativa a 30 años de CC".