Sólo CC se cree la apuesta del Gobierno canario por un cambio de modelo productivo

El grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) ha sido este jueves el único que ha opinado que el Gobierno canario apuesta por cambiar el modelo productivo de las islas, dado el presupuesto que destina a Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, del que es titular Pedro Ortega.



Tanto los grupos que apoyan los presupuestos autonómicos para 2018, Popular y Mixto, como Nueva Canarias, Podemos y Socialista, han denunciado la baja cuantía económica que tendrá la Consejería de la que es titular Pedro Ortega, quien ha comparecido en comisión parlamentaria para hablar del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Pedro Ortega ha asegurado que le ilusiona el presupuesto y está contento con los datos macroeconómicos para a continuación afirmar que el Ejecutivo apuesta por la diversificación económica al destinar casi cuatro millones de euros a empresas del sector.



Además, tras las críticas de algunos diputados el consejero ha pedido que dejen tranquilo al Instituto Tecnológico de Canarias y ha asegurado que apuesta por él.



El apoyo lo ha recibido Pedro Ortega del grupo que sustenta el Gobierno canario, el Nacionalista, cuya diputada Socorro Beato ha asegurado que ella no daría "titulares" durante su intervención y sí hablaría de un presupuesto de más de 8.200 millones de euros que se orienta sobre todo a sanidad, educación y servicios sociales.



Socorro Beato ha indicado que el Parlamento canario ha dado prioridad en muchas ocasiones a los servicios sociales, y ha añadido que con este presupuesto el Gobierno apuesta por las necesidades de los canarios, en especial de los que peor lo están pasando.



Del total de 8.239 millones de euros del presupuesto autonómico la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento recibirá 121,9 millones de euros, el 8,42% más que este año, y el 40,89% de la dotación del departamento del que es titular Pedro Ortega es para Economía, Industria y Comercio.



El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos ha dicho que si Pedro Ortega tuviese aspiraciones en CC no sería el titular del "patito feo" de las consejerías, en un momento en el que se tiene el "superpresupuesto desde la conquista de Canarias".



Gustavo Matos se mostró convencido de que ni la industria, ni la energía ni el comercio importan al Gobierno de Canarias y ha reconocido que no sabe qué objetivo tiene el ejecutivo en esas materias, para afirmar desconocer dónde está el cambio de modelo productivo.



El también diputado del grupo Socialista Gabriel Corujo ha denunciado que el Instituto Tecnológico de Canarias recibirá una aportación insuficiente para el año próximo.



El diputado del grupo Popular José Estalella ha estimado que este departamento tiene poco peso en el gobierno, y ha indicado que Pedro Ortega "ha rascado muy poco" dado que ha subido su presupuesto menos de 9,5 millones de euros, sobre todo cuando se trata del departamento que tiene que trazar los pasos para modificar el tejido productivo de Canarias.



José Estalella ha reconocido que entiende que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, no de más dinero para este departamento, dado su bajo índice de ejecución durante este año, y la diputada popular Astrid Pérez ha opinado que la industria está retrocediendo.



La realidad económica es "catastrófica, para llorar", ha manifestado la diputada del grupo Popular, quien ha entendido que es prioritario establecer los criterios para un cambio de modelo productivo, y ha criticado que con el presupuesto esa finalidad es "un espejismo" y en él no se habla de industrialización de las islas no capitalinas.



Astrid Pérez ha declarado que aunque será el presupuesto con mayor dotación se da la espalda a un cambio de modelo productivo en una comunidad autónoma que "necesita una revolución industrial", y ha calificado la situación de "emergencia económica".



El diputado de Podemos Manuel Marrero ha reclamado más apoyo para autónomos y pequeñas empresas, así como ayudas para que todas las personas puedan acceder a internet, y apostar por la diversificación de la economía concediendo créditos blancos a cooperativas, y ha propuesto realizar intercambios de formación con países africanos y la República Democrática Saharaui.



La diputada de Podemos Concepción Monzón ha indicado que el discurso en favor de las energías renovables parece que no se cumple, y ha pedido que se avance en producir energía, así como favorecer a las pequeñas empresas de las islas.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha subrayado que el departamento destinado a producir el cambio de modelo productivo apenas "rasca" un aumento, mientras que aumenta la aportación para "contar" turistas.



Román Rodríguez ha opinado que el "peso específico" de Pedro Ortega en el Gobierno "deja mucho que desear", y ha comentado que entre sus responsabilidades tiene la "solución a todos nuestros males por medio del cambio de modelo productivo", que a su juicio no se llevará a cabo con este presupuesto.



El portavoz de Nueva Canarias ha denunciado asimismo que con el presupuesto para el año próximo "vuelve a caer" la dotación para investigación, desarrollo e innovación, y ha insistido en que Pedro Ortega no ha conseguido dinero ni con este presupuesto ni con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).



El diputado del grupo Mixto Jesús Chinea ha opinado que la subida es insuficiente para diversificar la economía canaria, y tras considerar un error bajar las dotaciones de acción exterior y del programa de cooperación económica al desarrollo, ha pedido reflexionar acerca de modernizar e internacionalizar la economía de las islas.



Jesús Chinea ha señalado asimismo que si se reactiva la industria de Canarias se crearán empleos y se obtendrán más ingresos por impuestos, con lo que, ha añadido, se podrán destinar más recursos a asuntos sociales, y ha criticado el "abandono gradual" del Instituto Tecnológico de Canarias.