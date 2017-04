CCOO advierte de que en libertades ni en derechos, "no hay nada asegurado"

Comisiones Obreras, que este martes celebra un acto en Canarias con motivo del 40 aniversario de su legalización, ha advertido de que en cuestiones de libertades y derechos "no hay nada asegurado" en España.



"Nunca pensé que en 2010, como consecuencia de una huelga general, con el PSOE en el Gobierno, fuéramos a ver una represión contra el mundo sindical", dijo en rueda de prensa, como ejemplo del retroceso en las libertades, José Alcázar Blázquez, uno de los ocho de Airbus, que fueron procesados y finalmente absueltos por incidentes derivados de la actuación de piquetes.



José Alcázar es uno de los invitados al aniversario de CCOO, que en Canarias se constituyó en octubre de 1978, junto con Javier Doz Orrit, adjunto a la secretaría general de CCOO para la Presidencia de la Confederación Europea de Sindicatos.



Doz Orrit alertó de la deriva autoritaria no solo en España "con un gobierno de derechas", sino en países como Rusia, Turquía, EEUU, Filipinas, Polonia y Hungría.



"Estamos en una época convulsa en la que hay que tener las cosas claras, no hay nada asegurado ni cuando se conquista la libertad", dijo Doz Orrit.



Alcázar afirmó que, pese a los intentos de revisionismo sobre la historia, el PCE y el movimiento obrero impidieron el plan inicial de implantar "una democracia limitada".



Entonces "nunca pensé" que tendríamos que volver a defender la democracia de nuevo, dijo en referencia a los más de 300 procesados por participar en las huelgas generales de 2010 y 2012, algo que no pasaba desde el proceso 1001, en el año 1972, durante el franquismo.



Los procesados de Airbus "resistimos hasta el final, sin aceptar acuerdos con la fiscalía, y finalmente fuimos absueltos", pero las leyes que imposibilitan el derecho a la huelga "siguen ahí" y los partidos en las Cortes tienen el deber de derogarlas, reivindicó.



El sindicalismo es el único bastión frente al miedo y a la precariedad que se ha extendido con la crisis, subrayó Alcázar.



Doz Orrit indicó que el mayor reto de CCOO es organizar a los trabajadores precarios, que ya constituyen la mayoría de la fuerza laboral entre los jóvenes, una labor difícil por las condiciones de trabajo actuales.