Gran Canaria solicita a TVE que reponga en su web los vídeos de Drag Sethlas

El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una resolución que insta a RTVE a volver a publicar en su web las fotografías y vídeos de la Gala Drag Queen del carnaval de Las Palmas que eliminó tras la polémica suscitada por la actuación del ganador, Drag Sethlas.



Sethlas se impuso en la vigésima edición de la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria con un espectáculo en el que salía vestido de la Virgen y de Cristo crucificado, lo que motivó las quejas de varios colectivos cristianos, que incluso lo denunciaron ante la Fiscalía de Las Palmas, sin que esta apreciara delito alguno.



TVE retransmitió en directo la gala en colaboración con Radio Televisión Canaria y publicó un vídeo sobre el ganador en el apartado de "contenidos a la carta" de su web, pero luego lo retiró y acabó pidiendo disculpas a los espectadores que se hubieran sentido ofendidos por la iconografía utilizada por Drag Sethlas.



El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general del PSOE en la isla, Ángel Víctor Torres, ha defendido durante su intervención en el pleno que la retirada de esos vídeos revela que la dirección de RTVE ha perdido "la óptica de la fiesta" y ha tomado una decisión que no procede "en un estado aconfesional".



El grupo de gobierno NC-PSOE, promotor de esta iniciativa, sostiene que "al ente público no le corresponde decidir si se debe ver o no un espectáculo", por eso resulta "bochornoso".



En representación de Unidos por Gran Canaria, Daniel Reyes, también se ha referido al texto de disculpa emitido por RTVE, ya que considera que "no existía motivo de disculpa alguno".



La misma idea ha destacado Podemos, partido que considera que esa decisión "hace retroceder los derechos de la ciudadanía" y supone "una falta de respeto a la libertad de expresión".



La moción ha sido aprobada con la abstención de Unidos por Gran Canaria y los votos en contra del Partido Popular, cuya consejera Aurora del Rosario ha defendido que la actuación de Drag Sethlas "fractura a la sociedad", porque "la transgresión no debe ser ofensiva ni servir para dividir, humillando a la religión y a todas las personas que llenaron la catedral", en referencia a la misa de desagravio convocada por el obispo de Canarias, Francisco Cases, en la catedral de Santa Ana.