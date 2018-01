El Cabildo de Gran Canaria rechaza la reprobación del consejero de Empleo propuesta por Podemos

La reprobación del consejero de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz (PSOE), del Cabildo de Gran Canaria, solicitada por Podemos, ha sido rechazada por 16 votos en contra, ocho a favor y cuatro abstenciones.



La reprobación, defendida por la portavoz del grupo Ylenia Pulido, pretendía "tratar de rescatar estas áreas como la única alternativa ante la negativa a contestar a lo que se pregunta" y basándose en "la falta de liderazgo de Díaz".



Asimismo, se alegaba "la falta de ejecución del presupuesto para empleo y la ineficacia en la gestión, maquillando cifras pasándole 2 días antes de final de año dinero a los ayuntamientos".



También se ha insistido en la "falta de transparencia con subvenciones directas a una empresa con vínculos con el partido socialista" en relación a la entidad Afianza Inserción Integral S.L. de la que es miembro Soraya Castellano como administradora solidaria y puesto número 22 de la candidatura del PSOE.



Igualmente, se ha destacado la falta de transparencia en el premio de Ínsula más Transparente de España que entrega Dyntra y que "fue comprado y que fue a recoger en un viaje pagado por el Cabildo".



El consejero ha subrayado que "es mentira que no se haya contestado a las cuestiones planteadas", ha asegurado que "no hay ningún contrato con Soraya Castellano" y solo se llevó a cabo "una reunión en relación a la propuesta de empleo de la entidad".



Así mismo, ha recalcado que "no se ha adjudicado ninguna subvención, es solo una propuesta".



En lo relativo a la documentación de la empresa Inserción Integral S.L., el consejero ha detallado que "se presentó a la consejería y al director general una solicitud del programa que quieren realizar y los documentos qua la acreditan como empresa de inserción laboral".



Según ha subrayado Díaz, "todas estas mentiras son graves e incluyen a personas, profesionales y partidos y hay que plantearlas con fundamento" por lo que ha insistido en que "se ha pedido al director general de transparencia un informe de todo lo que ha ocurrido al respecto".



El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha defendido al consejero argumentando que "la reprobación está basada en apreciaciones subjetivas", ya que "no hay incumplimiento de procedimiento, ni en contratación, ni con vinculación de empresas que contradigan lo establecido".



En la misma línea, ha detallado que "la mayor parte de los recursos de empleo parten del Fdcan de 2017, con retraso del Gobierno de Canarias, y que deben estar justificados a mediados de 2018" por lo que "se está cumpliendo el plazo de ejecución de fondos destinados al empleo".



Tanto la portavoz del grupo popular, Aurora del Rosario, como el representante de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, han reflejado dudas en relación a los argumentos planteados de transparencia aunque han apoyado varios de los argumentos planteados por la reprobación sobre la ineficacia del consejero en el área de Empleo.