El Cabildo de Gran Canaria se opondrá al gas en todos los ámbitos posibles y apelará a los ciudadanos

El Cabildo de Gran Canaria ha mostrado su oposición al proyecto de canalización y redistribución de gas en las islas que acometerá la empresa Redexis, y ha anunciado que se opondrá con todos los medios posibles para defender los intereses generales de los ciudadanos.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva C), ha argumentado que el plan para construir redes de aire propanado en Canarias responde "un modelo caduco y una vuelta atrás", además de a "un intento de favorecer un negocio que no redunda en beneficio del interés general".



Morales sostiene que el proyecto incumple el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y el de Carreteras y anuncia que, aunque la capacidad del Cabildo de Gran Canaria para oponerse al proyecto es limitada, ya que el Gobierno de Canarias puede declararlo de interés general, la corporación insular actuará en todos los ámbitos posibles y apelará a los ciudadanos.



El presidente del Cabildo ha recordado que ya existe un precedente similar en el proyecto de regasificadora que se quería instalar en Gran Canaria.



"No lo vamos a permitir, ya está bien de que nos impongan cosas", ha dicho Morales, quien considera que "el siglo XXI exige energías limpias y renovables".



El Cabildo de Gran Canaria no se opone a que las empresas que lo deseen utilicen el gas en sus instalaciones, tal como actualmente hacen algunas mediante depósitos propios, pero está en contra de que se acometa una canalización por la isla para llevarlo a los hogares.



Morales sostiene que el aire propanado es "peligroso" y tiene un alto poder explosivo, como quedó demostrado en el accidente registrado hace unos años en el Hotel Cordial Mogán Playa, en el que murieron dos personas, ha asegurado.



Asimismo, no tiene un precio garantizado, ya que en su coste inciden muchos factores y favorece el calentamiento global en mayor medida que otros combustibles.



Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, "para favorecer a unos pocos se obvian derechos medioambientales y de los ciudadanos", pues "los intereses económicos van por una parte y los de los ciudadanos por otra".



Grandes ciudades, como Amsterdam, y países, como Noruega, han decidido sacar el gas de los hogares, en un movimiento en su contra al que también se han unido otras urbes como Berlín, Oslo o Ciudad del Cabo, ha asegurado Morales.



Además del Cabildo, otras instituciones y representantes públicos como los ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) y de La Laguna (Tenerife), el consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y varios empresarios se han mostrado en contra del proyecto del gas, ha asegurado el presidente insular.



Morales se ha mostrado convencido de que la empresa Redexis no dispone ni de un estudio económico de viabilidad ni de una cartera de clientes sobre el proyecto, "algo que suena raro" ya que se invierte mucho dinero sin saber si los ciudadanos finalmente contratarán o no el servicio.



Es algo que ya sucedió con la regasificadora, que carecía de estudio económico, tal como dijo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, según Morales.



El presidente del Cabildo ha insistido en que se trata de "negocietes al margen del interés general" y la corporación insular se opondrá a ellos con todos los medios posibles.