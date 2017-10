La Cámara insta al Gobierno de Canarias a incrementar las pensiones no contributivas

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno regional a regular en los próximos seis meses un complemento económico para los perceptores canarios de las pensiones no contributivas tanto en su modalidad de invalidez o jubilación.



La propuesta fue defendida por la diputada del grupo Socialista Teresa Cruz, quien solicitó que este complemento económico sea, al menos, el equivalente al diferencial entre el importe de la cuantía económica básica de la prestación canaria de inserción y la pensión no contributiva, indica el PSC en un comunicado.



Asimismo, se insta al Ejecutivo regional a que el complemento económico sea percibido por los titulares de las pensiones no contributivas sin necesidad de formular solicitud alguna y que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 prevea una dotación suficiente para dar cobertura a la propuesta.



La iniciativa salió adelante a pesar del desinterés, expresado en forma de abstención, de los grupos parlamentarios del PP, CC y NC, que esgrimieron como argumentos una serie de contradicciones evidentes respecto a la postura que las tres formaciones políticas mantienen en el Congreso de los Diputados con su apoyo por adelantado a los presupuestos estatales de 2018.



En su intervención, Cruz Oval hizo hincapié en la necesidad de revalorización de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo y trasladó todo el apoyo del PSOE a la asociación Por unas pensiones dignas en sus reivindicaciones.



"Es indigno que no se dé una respuesta a las personas que perciben pensiones del régimen contributivo, que después de veinte años cotizados a la Seguridad Social, apenas reciben 150 euros", dijo.



También recordó a "esas mujeres que, por ejemplo, dedicaron toda su vida a la agricultura, especialmente al tomate, y que necesitan una merecida jubilación pero la realidad es que viven en la más absoluta pobreza".



Se refirió a las personas que cobran hasta tres pensiones del régimen contributivo y apenas llegan a los 803 euros mensuales, que deben alquilar una habitación porque no pueden permitirse el pago del alquiler de una vivienda.



"En Canarias hay también 78.000 pensionistas viudos y que no llegan al salario mínimo interprofesional, así como pensionistas que reciben dos pensiones, una del régimen general y otra de algún régimen especial, cuya suma apenas llega a los 1.000 euros mensuales, pero deben realizar declaración de la renta por entender Hacienda que las percibe de dos 'empresas' diferentes", lamentó.



La parlamentaria del PSOE recalcó que las pensiones "deben ser revalorizadas para garantizar condiciones de vida dignas a los pensionistas y no condenarlos a la más increíble pobreza después de dar los mejores años de su vida a levantar este país".



Explicó que esta PNL, a diferencia de las otras dos que se han debatido en la Cámara autonómica, "plantea un problema con acento canario que puede ser resuelto si el Gobierno canario pone interés y no mira para otro lugar".



Asimismo, indicó que la tasa de riesgo de pobreza alcanza en las islas el 44,6 por ciento de la población, cifra que representa el máximo histórico.



"El importe de las pensiones tiene un gran efecto en la generación de pobreza. Aproximadamente la mitad de los 174.516 pensionistas de Canarias están por debajo del umbral de la pobreza, es decir, perciben menos de 684 euros mensuales", prosiguió.



Recordó que en Canarias hay en la actualidad 43.698 perceptores de pensión no contributiva: 19.704 con una media de 338,28 euros mensuales en su modalidad de pensión no contributiva de invalidez y 23.994 personas con pensión no contributiva de jubilación con una media de pensión de 359,31 euros.