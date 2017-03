Gran Canaria expresa su condena a las palabras de Brufau pero no lo declara 'persona non grata'

El Cabildo de Gran Canaria expresará a los accionistas de referencia de Repsol, Sacyr y La Caixa, su rechazo a las declaraciones que hizo el presidente de la compañía, Antonio Brufau, al tildar de "tercermundista" la oposición del archipiélago a las prospecciones petrolíferas.



El pleno del Cabildo ha tomado esta decisión a propuesta del grupo de gobierno (Nueva Canarias-PSOE), con el voto a favor de la mayor parte de los consejeros que lo conforman, salvo los del PP y Unidos por Gran Canaria, que han preferido abstenerse.



En una reciente entrevista radiofónica, Brufau contrapuso la colaboración que su empresa ha encontrado en Alaska (EEUU), donde ha descubierto un importante yacimiento de hidrocarburos, con la oposición casi unánime con la que se topó Repsol cuando realizó prospecciones a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura.



Brufau dijo que ese rechazo de las instituciones canarias (Gobierno, Parlamento y los cabildos) le había parecido "tercermundista" y que el asunto fue para él "un dolor de muelas".



Sus declaraciones han provocado en las últimas semanas que tanto el Parlamento de Canarias como el Cabildo de Lanzarote le hayan declarado persona non grata y le hayan exigido una disculpa.



El Cabildo de Gran Canaria se ha sumado a esas críticas, en un pleno en el que los consejeros del PP han precisado que también censuran esas palabras del presidente de Repsol, aunque no pueden apoyar la resolución debido al tono que perciben en ella.



El consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez (NC), ha reconocido durante el debate que el deseo de su grupo sería declarar a Brufau persona non grata en isla, como han hecho el Parlamento autonómico y el Cabildo de Lanzarote.



Sin embargo, el secretario de la corporación, Antonio Muñecas, ha advertido de que, a su juicio, "existen limitaciones legales" para que el Cabildo adopte una declaración en esos términos.