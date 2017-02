Canarias presentará su candidatura para albergar la cumbre España-África

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha transmitido este miércoles al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, la intención de que su comunidad autónoma presente candidatura para albergar en Las Palmas de Gran Canaria la cumbre España-África, que se celebrará a finales de año.



Tras reunirse con el ministro y en declaraciones a los medios, el presidente regional ha expresado la buena disposición del Gobierno ante esta petición y ha considerado que acoger esta cumbre supondría para Canarias un paso más para convertirse en una plataforma para el desarrollo de África occidental.



Clavijo ha comentado que, a favor de la candidatura canaria, está el hecho de que el Archipiélago cuenta ya con una línea marítima Tafaya (Marruecos)-Puerto Rosario (Fuerteventura) y más de quince vuelos semanales con África.



El presidente canario, que estuvo acompañado en el encuentro con Dastis del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, ha reconocido que el tema está en una "fase embrionaria" pero es ahí, ha dicho, "donde hay que coger los asuntos".



Clavijo ha insistido en la "buena predisposición" del ministro y ha valorado su "alto conocimiento" de los asuntos canarios.



En la reunión también se ha hablado de los efectos del 'brexit' en esta comunidad autónoma, que cuenta con 30.000 británicos residiendo en las islas.



Además, ha recordado que Canarias es el principal destino turístico para Gran Bretaña y aunque, en principio, no se prevé un impacto negativo, las cosas no serán igual si la libra se devalúa.



En ese caso, ha dicho los efectos del 'brexit' repercutirían en el consumo y en el número de noches que los turistas británicos pasan en el archipiélago que, con toda probabilidad, se reducirían.



Además, ha explicado que se ha creado una comisión, que preside el consejero de Economía, donde el Gobierno canario está "monitorizando" el alcance que el 'brexit' puede tener en Canarias.



En esta línea, Ortega ha informado de que los británicos suponen el 27 % del turismo de las islas listas y el 32 % del gasto.



Además, en la reunión se ha abordado la consolidación de los fondos de Región Ultraperiférica (RUP) y se ha acordado buscar una persona con el "perfil idóneo" para representar a Canarias y defender en la Unidad RUP los intereses del archipiélago.



En este aspecto, Clavijo ha insistido en el gran conocimiento del ministro en la condición de Canarias como región ultraperiférica y en los asuntos europeos.



También se han abordado asuntos más concretos como los tratados bilaterales de la doble imposición unidos a los visados.



Finalmente, Clavijo ha pedido al ministro de Exteriores que "module" su agenda a fin de que esté presente a finales de año en Guayana, donde se entregará a Canarias "el testigo" para presidir las regiones ultraperiféricas.



El presidente ha comentado que no se ha fijado fecha de nueva reunión a la espera de que Canarias remita al Ministerio de Exteriores la documentación necesaria para acoger la cumbre España-África, que es, ha dicho, lo más prioritario.