Canarias rebaja un 8% las matrículas de grados y un 15 % las de másteres

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una rebaja del 8 % en las matrículas de grados y otra del 15 % en la de másteres de las universidades públicas de región, lo que implicará una inversión de 3,6 millones de euros con los que se compensará a las instituciones académicas.



Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo la titular de Educación, Soledad Monzón, quien ha destacado que con esta rebaja de tasas, que será progresiva, el Gobierno canario pretende que esta comunidad autónoma tenga en tres años los precios públicos de matrículas universitarias más baratos del Estado.



Tras permanecer congeladas en los últimos años, esta rebaja inicial entrará en vigor en el curso 2017-2018.



Esta reducción de tasas se ha aprobado en virtud de un estudio realizado por la Consejería regional de Educación que confirmó disparidad de precios en los créditos de los diferentes títulos de grado en función de "su nivel de experimentalidad".



De igual modo, el estudio realizado para los másteres que se exigen para poder ejercer determinadas profesiones determinó que la rebaja media no fuera del 8 %, como en el caso anterior, sino que llegara al 15 %, ya que el coste de estos estudios es mucho mayor.



Monzón ha explicado que esta primera reducción de las tarifas públicas será la primera etapa de un plan a tres años con la que el Ejecutivo regional pretende dar respuesta a las peticiones de los representantes estudiantiles y contribuir a que el archipiélago avance en la eliminación de barreras económicas para el acceso de los canarios a los estudios superiores.



"Canarias no se puede permitir desperdiciar talentos por motivos económicos", ha recalcado la consejera.



Monzón ha considerado que esta iniciativa está encaminada a la igualdad de oportunidades y a propiciar el incremento del número de estudiantes de las dos universidades públicas de las Islas.



Además de las cuestiones económicas, el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno también incluye medidas para facilitar la continuidad o mejorar las relaciones entre el alumnado y las universidades.



Así, se amplía el alcance de las matrículas de honor para premiar el esfuerzo del alumno, de forma que en adelante tendrán más continuidad y los descuentos a los que dan derecho se podrán aplicar en el cambio de estudios de grado a máster, además de en el acceso al doctorado, cosa que hasta ahora no ocurría.



De igual forma, el impago de una parte de la matrícula dejará de impedir que el alumno reciba un certificado de notas, mientras que la anulación de la matrícula en caso de impago se sustituirá por una suspensión de sus efectos mientras no se abone.



Otra novedad será la posibilidad que se da al alumno de anular antes del 15 de octubre la convocatoria a la que debía presentarse y recibir, por tanto, la devolución de la matrícula correspondiente.



El Consejo también ha dado vía libre al techado de la cancha deportiva del futuro CEIP de Villaverde, en La Oliva, y ha avanzado en los trámites que permitirán que la capital de Lanzarote cuente el próximo curso con un Centro Integrado de Formación Profesional en el actual IES Zonzamas.