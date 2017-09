Casimiro Curbelo sobre una posible vuelta al PSOE: "Siempre hay oportunidades para la reflexión y el encuentro"

El presidente la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo , ha asegurado este jueves que el secretario general del PSOE, Angel Víctor Torres, le ha preguntado si vuelve al partido en el que militó durante 33 años.



Tras reunirse con el secretario regional del PSOE, Angel Víctor Torres, ha asegurado que inclusive el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha reclamado su regreso al partido, lo que no ha descartado en el futuro.



Al respecto el secretario general del PSOE en las Islas ha comentado a los periodistas al ser preguntado por la posibilidad de la vuelta a sus filas de Curbelo que "ya veremos qué va a ocurrir en el futuro" y ha subrayado que todos aquellos que realicen su trabajo con responsabilidad "tendrá la puerta abierta junto a nuestros compañeros socialistas gomeros que siguen dando el callo en la isla en la oposición".



Curbelo ha señalado que Pedro Sánchez no le ha llamado pero tiene interlocutores en Canarias que le han sugerido que vuelva al PSOE y ha señalado "que siempre hay oportunidades para la reflexión y el encuentro".



"Nosotros estamos en un camino donde nunca hemos abandonado el socialismo, no nos olvidemos que es Agrupación Socialista Gomera", ha manifestado Curbelo , quien es partidario de "darle tiempo al tiempo".



Ha admitido que "antes era mucho más complicado" llegar a acuerdos y ha valorado de Torres que intente buscar el acuerdo y el consenso en los grandes asuntos de Canarias.