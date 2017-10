Casimiro Curbelo atribuye a Gran Canaria "el inicio" del pleito insular y Clavijo le secunda en su discurso

El portavoz del grupo Mixto en el Parlamento regional, Casimiro Curbelo, conminó este martes a desterrar el pleito insular "que habitualmente inicia Gran Canaria", a lo que el presidente Fernando Clavijo respondió que las islas crecen de forma desigual y los discursos de enfrentamiento "hacen mucho daño".



El cruce de impresiones sobre las desigualdades en el Archipiélago se produjo en el pleno del Parlamento canario después de que Curbelo preguntase al presidente regional sobre el crecimiento de las islas desde el punto de vista económico y social a un mismo ritmo y con igualdad de oportunidades.



Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, consideró "con cierta tristeza" que otras formaciones políticas, como la oposición en Gran Canaria, siguen convencidas de que la inversión per cápita y las transferencias a las islas no capitalinas son excesivas.



Reclamó sensibilidad a la hora de interpretar las inversiones, desterrar el centralismo y desterrar el pleito "que habitualmente inicia Gran Canaria" y concretamente los sectores interesados "en concentrar el poder económico en sus manos".



Fernando Clavijo replicó que "no puede estar más de acuerdo" y señaló que su Gobierno no ha venido "a hacer más de lo mismo", sino a afrontar problemas estructurales y no los coyunturales.



A pesar de todos los esfuerzos y de medidas como el Fdcan, la Ley del Suelo y la de las Islas Verdes "se sigue creciendo de manera desigual en Canarias, es una realidad ante la que no podemos taparnos los ojos", añadió el presidente.



Por ello pidió ser coherentes porque cuando se piden medidas específicas a Europa avaladas en la realidad desigual "tenemos que mirarnos nosotros dentro" y ver que sucede lo mismo entre las islas.



Criticó Clavijo el discurso demagógico "que hace mucho daño a Canarias" de "medir hospitales en criterios de rentabilidad" en las islas no capitalinas, dijo como ejemplo, algo que provoca encima "que nos enfrentemos desde dentro".