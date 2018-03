Ciudadanos trabaja para "entrar con fuerza" en Canarias ante la incapacidad de PP y PSOE de hacer oposición a CC

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha indicado este jueves que la formación quiere "entrar con fuerza" en el Parlamento de Canarias y en los municipios isleños para que haya "aire fresco" en las instituciones, pues PP y PSC son incapaces de hacer oposición a CC.



José Manuel Villegas se expresó de esta manera en una rueda de prensa que ofreció en Santa Cruz de Tenerife con motivo de la presentación del comité autonómico de Cs en Canarias, donde desde septiembre de 2017 ha aumentado en un 50% el número de afiliados en las Islas, hasta rondar los 6.000 inscritos.



Villegas señaló que la formación "está creciendo" y por ello completa su implantación territorial, algo necesario en una organización que aspira a ser "un partido de gobierno" y ejercer dicha responsabilidad en las próximas elecciones de 2019.



En Canarias, prosiguió el dirigente de Cs, el trabajo de la formación se demuestra en el hecho de que a pesar de que "una ley electoral tremendamente injusta" dejó al partido sin representación parlamentaria, de hecho está haciendo el trabajo "de verdadera oposición" a CC que otros no hacen.



Cs aspira a la modernización, la reforma y la regeneración del país en un proyecto más fuerte de España que para ello también necesita a Canarias, afirmó José Manuel Villegas, quien indicó que para el Archipiélago es posible ser ambicioso y mejorar.



Recordó que Cs apoya la modificación del Régimen Económico y Fiscal por considerar que las condiciones geográficas y socioeconómicas del Archipiélago requieren este tipo de incentivos no como un privilegio, sino para situar a los ciudadanos de las Islas en situación de igualdad con el resto.



También ha presentado Cs enmiendas en el Congreso de los Diputados para que haya una ley electoral más proporcional en las Islas.



Igualmente se mostró seguro Villegas de que prosperará la ayuda del 75% al transporte de residentes porque hay voluntad de conseguir mejoras que, insistió, no suponen privilegios para los canarios.



Preguntado por si Cs presentará candidaturas en las 88 municipios canarios en las próximas elecciones autonómicas, su secretario general indicó que confía en que sí puesto que "esta es la idea" y lo demuestra el apoyo que recibe la formación en las islas, pero también comentó que aunque éste sea un objetivo "no nos obsesionan las cifras", puesto que el propósito de la formación es presentar listas en las que haya aspirantes "con garantías".